Frikkie Meyer gee erkenning aan presteerders

Die Spesiale Toekenningsgeleentheid van Hoërskool Frikkie Meyer het Donderdag 18 Januarie plaasgevind.

Tydens die geleentheid is leerlinge bekroon vir uitstaande prestasie op Kulturele-, Akademiese- en Sportgebied, waarvan daar geen tekort geskied het nie.

Verlede week het Kwêvoël reeds beriggewing gedoen aangaande die puik akademiese prestasie van die Graad 12 leerlinge van 2017 tydens die jaareindeksamen.

Tydens die Toekenningsfunksie is hierdie presteerders ook beloon sowel as die hele skool vir hulle individuele prestasies.

Alle leerlinge wat hulself op akademiese, sport of kulturele vlak onderskei word hiermee gehuldig met die meegaande galery van uitblinkers tydens die geleentheid.

Die aankondiging van Duxleerling met twee leerlinge wat alkeen sewe A-simbole tydens die Matrikulasie eindeksamen verdien het, het tot afwagting gelei totdat Anada Lategan se naam uitgeroep is. Dit was nie die einde nie – Ananda is ook as HFM se Lourier leerling aangewys.

Ananda se onderskeidings was soos volg:

Afrikaans Huistaal; 84%, English first additional language 89%, Wiskunde 93%, Lewensoriëntering 96%, IGO 89%, Geografie 94% en Fisiese Wetenskap 95%. Ananda was ook die top leerling in Waterberg.

Vir haar prestasie as mede leerling wat ook sewe a-simbole verwer het, het Marlie Snyman ook ’n spesiale toekenning ontvang.

Marlie se onderskeidings was soos volg:

Afrikaans Huistaal 87%, English Firs Additional Language 87%, Wiskunde 89%, Lewensoriëntering 98%, Lewenswetenskap 89% en Fisiese Wetenskap 90%. Marlie het as die Vyfde beste leerling in Waterberg geëindig.

Verder op akademiese gebied het die beste leerling van al die ander Grade vanaf Gr 8 tot Gr 11 (2017) ook erkenning vir hul prestasies ontvang.

Op Kuturele gebied was die leerlinge ook baie besig en talle trofeë en sertifikate is uitgedeel.

Die top sport toekennings is met groot afwagting aangekondig. (Sien galery onder vir foto’s)

Die toekenning vir Sportseun van die Jaar het gegaan aan Nimroe Lategan. Hy het ook die toekennings as Krieketspeler van die Jaar ontvang.

Die Sportdogter van die Jaar was Ananda Lategan wat ook die toekenning as Gholfspeler van die Jaar ontvang het.