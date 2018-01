HFM Nuus: Hoërskool Frikkie Meyer verwelkom nuwe personeel vir 2018

Hoërskool Frikkie Meyer verwelkom die nuwe personeellede wat hulle vanjaar by die skool se leerkrag-poel aangesluit het.

Hulle is op die hooffoto van links voor: Me Michelle Johnson ( Ekonomie Gr 10 – Gr 12; Toerisme Gr 10 en Ekonomiese Bestuurs Wetenskappe Gr 9) en me Eileen Kotze (Sosiale Wetenskap en Geografie). Middel: Me Hentie Nel (Engels). Agter: Me Sharne Janse van Rensburg (Voltydse student – Ekonomie), mnr Colin Campbell (Hoof) en me Christine Swart (English Home Language Gr 8 and Gr 9).

Motiveringspreker James Breedt besoek HFM

Die welbekende motiveringspreker, mnr James Breedt van Thabazimbi, het op Maandag 15 Januarie die HFM personeel kom toespreek met die tema “Innerlike motivering” en op Dinsdag 16 Januarie met die tema “Effektiwiteit in die werkplek”. Die personeel is na hierdie sessies behoorlik positief vir 2018 en sien uit na ‘n besonderse goeie jaar vol. Personeel saam met hom op die foto links is van links agter: Mnr Johan van Rensburg en Marthie Boshoff. Voor regs: Mnr Colin Campbell (Hoof).