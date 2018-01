Mooinooi beskuldigde dalk met plaasmoord verbind – Beweerde baasbrein weet nie hoekom hy in aanhouding is nie

Een van die beskuldigdes wat Donderdag in die Brits Landdroshof verskyn het op aanklagte wat verband hou met due verdwyning van twee vroue van Mooinooi, Anisha (30) en Joey (32) van Niekerk, kan moontlik verbind word met ’n plaasmoord wat gedurende 2014 in die Rustenburg omgewing plaasgevind het.

Maroela Media berig dat die 25 jarige verdagte, ’n werknemer by die beweerde baasbrein in die Mooinooi-saak se duikklop onderneming, sê borgtogaansoek eerste aangehoor is.

Hy en vyf ander mans sowel as ’n 18-jarige en ’n 21-jarige vrou saat tereg op aanklagte van moord, ontvoering verkragting, roof met verswarende omstandighede en huisbraak met die doel om te steel.

Die beskuldigde het vroeër in die hof genoem dat hy staan nie tereg op enige aanklagte en het ook geen vorige skuldigbevindings teen hom nie. Hy het wel erken dat hy wel in Januarie verlede jaar in hegtenis geneem is, maar dar die saak teen hom sedertdien terug getrek is.

Die staatsaanklaer, Christene Molautsi, het hom daaroor uitgevra en hy het gesê dat dit in verband met ’n moord is wat in 2014 in Rustenburg plaasgevind het. Volgens hom het hy ’n storie gehoor dat die saak verband hou met ’n wit vrou wat op ’n plaas in die Rustenburg omgewing gewoon het.

Molautsi het die beskuldigde uitgevra of enige van Anisha of Joey se besittings in sy besit gevind is waarop hy dit ontken het.

Sy het hom ook spesifiek gevra of hy die vrouens se bankkaart gebruik het om rusbanke te koop. Hy het dit ontken en gesê dat die rusbanke waarop die polisie beslag gelê het, deur sy werkgewer aan hom gegee is.

Hy het vroeër aangedui dat hy van voorneme is om onskuldig te pleit en het ook in sy verklaring aan die polisie skuld ontken op alle aanklagte teen hom.

Volgens hom is hy sedert sy inhegtenisneming verskeie kere deur polisiebeamptes van Mooinooi aangerand, ondermeer dat ’n swart sak oor sy kop getrek is en hy aangesê is om nou die waarheid te praat.

Hy het verder beweer dat die polisie sy linkerpols gesny het en dat hy steke moes ontvang vir ’n 3cm lange wond, ook dat sy linkerpinkie met ’n hamer so geslaan is dat hy dit nie kan reguit maak nie.

Die 52-jarige beweerde baasbrein rakende die verdwyning en vermoedelike moord op Anisha en Joey van Niekerk het getuig dat hy nie weet hoekom hy reeds meer as ’n maand in aanhouding is nie. Die duikkloponderneming wat hy op Mooinooi bedryf is geleë op eiendom wat aan Anisha behoort.

Die hof het teen 13:00 verdaag en die saak is tot volgende Donderdag uitgestel wanneer die kruisondervraging en res van borgaansoeke voortgesit sal word. Die aangeklaagdes bly in aanhouding tot dan.

Maroela Media het vroeër berig dat Anisha en Joey op 10 Desember verlede jaar laas lewendig gesien is. Hulle was op pad om Joey se pa se roudiens by te woon maar het nooit by hulle bestemming opgedaag nie.

Hul uitgebrande Nissan X-Trail is later in die Magaliesburg-omgewing gevind. Twee weke later is gebeendere gevind wat moontlik die oorskot van die vroue kan wees. Die beendere is vir DNS-toetse gestuur om die oorsprong daarvan te bevestig.

Dit het ook aan die lig gekom dat die vroue gemartel en verkrag is.

Die motief vir die voorval hou glo verband met ’n eiendoms-geskil waar een van die aangeklaagdes die vroue glo wou dwing om dokumente te teken om hul besittings aan hom oor te dra.

Regs: Anisha en Joey van Niekerk wat blykbaar van hul kleinhoewe af ontvoer en vermoor is