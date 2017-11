Feesgroete – Medhof Apteek – Season’s Greetings

Kom vir jou gratis gesondheids ondersoek!

Lede van die volgende medies fondse kwalifiseer vir ‘n gratis gesondheids ondersoek: Discovery, Momentum Health, Fedhealth, Barloworld, Bonitas, AECI, SABC, Sasolmed, MBMED, PARMED en Bestmed.

Jou fonds betaal 100% daarvoor en dit affekteer nie jou dag tot dag voordele nie. Gebruik dit of verloor dit voor 2017 verby is. Indien jy ‘n privaat pasiënt is, doen ons dit vir jou teen half prys!