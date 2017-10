Nuus sedert 28 Oktober

Twee ontploffings ruk Somaliese hoofstad

Twee ontploffings kort na mekaar, het die Soamaliese hoofstad, Mogadishu, die afgelope naweek geskud, slegs twee weke nadat meer as 350 mense gedood is nadat ‘n vragmotor met ‘n groot hoeveelheid plofstof opgeblaas is.

Die eerste van die afgelope naweek was ‘n motorbom wat ontplof het nadat die selfmoordbommer voor die hek na Hotel Nasa Hablod die motor opgeblaas het. Militante het na die ontploffing die gebou binne gestorm. Geen bevestiging van ongevalle is ontvang nie.

Die tweede ontploffing was naby die vorige parlementsgebou.

Niemand het nog verantwoordelikheid vir die bomaanvalle aanvaar nie.