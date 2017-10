Coenie op Kunstegrot Verhoog

Daar lê nog heelwat vermaaklikhede voor by die KunsteGrot vir die res van die jaar met “’n Moenie misloop” vertoning deur Coenie de Villiers – Coenie in Konsert op Vrydag 10 November en die Krismispiekniek op 29 November saam met die Doringdraad Duwwels.

Joshua na die Reën lui volgende jaar die nuwe seisoen in met nog ’n fantastiese verhoog-optrede op 17 Februarie en op 16 Maart is dit Chris Else, wat met die vorige vertoning die verhoog met Firentse gedeel het.

kan van die geleentheid gebruik gemaak om ’n piekniekmandjie te pak met eet- en drinkgoed en so die aand nog meer te geniet.

Vir die fliekvlooie is daar nog drie fliekaande op 3 en 24 November asook op 1 Desember, wat voorlê. Twee sessies, 17:30 en 19:00, word elke aand aangebied waarvan die eerste sessie vir kinders is en die tweede sessie vir volwassenes. Ouers is steeds welkom om die eerste sessie saam met die kinders te geniet.

Die flieks wat draai is:

3 November:

Eerste sessie: Snaaks genoeg – Tweede sessie: Siembamba (’n Riller – Nie vir kinders).

24 November:

Eerste sessie: Kampterrein – Tweede sessie: Alexander.

1 Desember:

Eerste sessie: Nul is nie Niks nie – Tweede sessies: Stardust.

Bespreek sommer nou reeds jou kaartjies voordat die Kerstyd jou geld begin sluk.

Besprekings en navrae kan by Rita gedoen word by 083 744 8559 of besoek rivo@kunstegrot.co.za