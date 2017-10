Nuus sedert 20 Oktober

Olifante stroping neem af – meer ivoor gekonfiskeer

Volgens die verslag uitgereik deur die Konvensie op Internasionale Handel in Bedreigde spesies (Cites), het die stroping van olifante vir hul tande die afgelope vyf jaar afgeneem alhoewel daar gedurende hierdie tyd meer ivoor (40 tonne) gekonfiskeer is as vorige jare.

Sowat 111 000 Afrika olifante is die afgelope dekade vir hul ivoor gestroop, maar aanduidings is dat dit op die meeste plekke aan die afneem is.

Volgens die verslag kan die rekord beslaglegging op onwettige ivoor toegeskryf word aan bewusmakingsprogramme en beter wetstoepassing.

Nieteenstaande die verslag is daar ‘n toenemende hoeveelheid armbande en hangertjies wat in Afrika uit ivoor vervaardig word in plaas daarvan dat dit na Asië gesmokkel word waar die meeste hiervan gekonfiskeer word.

Alhoewel die situasie vir olifante beter in Botswana, Suid-Afrika en Namibië daar uitsien, beleef sentraal Afrika massiewe verliese in die olifant bevolking oor die afgelope dekade met die vlakke van onwettige jag van olifante steeds hoog bly.

Mugabe as Vrywillige Ambassadeur onttroon

Die onttrekking van Robert Mugabe as “Goodwill ambassador” van die Wêreld Gesondheids Organisasie (World Health Organisation – WHO) nadat skok wêreldwyd oor die aanstelling uitgespreek is, het groot kritiek van die nuut aangestelde Zimbabwe se minister van Buitelandse sake, Walter Mzembi, ontlok wat gesê het dat die VN “stelsel” dringende hervorming nodig het nadat WHO die aanstelling terug getrek het.

Hy het gesê dat Mogabe sy passie vir ongeneeslike siektes, wat sowat 40 miljoen mense jaarliks doodmaak en waarvan 80 persent van die gevalle in Afrika voorkom, steeds sal uitleef.

Dit is egter nie alle Zimbabwêrs wat so dink nie. Volgens die opposisie leier, Tendai Biti, is dit ‘n groot verligting dat WHO hul aanstelling omgekeer het. Biti is reeds verskeie kere gearresteer sedert hy in 2000 as lid van die Beweging vir Demokratiese Verandering tot die Parlement verkies is.

Hy wou dan ook weet wat die beweegrede was dat hulle in elk geval ‘n diktator tot die amp verkies het. “Daar is nie water in die Parirenyatwa Hospitaal in Harare nie en ook nie medisyne om die pasiënte te behandel nie. Ons het reeds 37 aaklige jare lank die skrikwekkende mag van Mugabe ervaar.”

Mediumtermynbegroting: Rommelstatus nou Suid-Afrika se voorland

Die minister van finansies, Malusi Gigaba, gee toe dat Suid-Afrika midde-in ʼn ekonomie krisis staan, maar hy het geen voorstel of plan om die krisis op te los nie. In die lig hiervan is dit moeilik om te sien hoe rommelstatus teen die einde van die jaar vermy kan word, sê Pieter Groenewald, leier van die VF Plus.

Groenewald sê in reaksie op die mediumtermynbegroting wat minister Gigaba die afgelope week aangekondig het, dat die minister die kritiese probleem, naamlik gebrekkige ekonomiese groei vermeld, maar dan niks gesê het om vertroue te skep in die land se ekonomie en wat beleggers na die land sal lok nie.

“Dit is juis van die allergrootste belang om beleggers te lok om ekonomiese groei te kry. Werkloosheid in Suid-Afrika is tans 38 persent. Dit plaas ʼn geweldige druk op bestaande belastingbetalers en die fiskus want daar moet dienste gelewer word en daar is nie geld daarvoor nie.

“Net die rente op Suid-Afrika se skuld beloop tans R163,3 miljard. En die voorspelling is dat dit teen 2022 R223,4 miljard gaan wees meet ʼn totale skuldlas van sowat R1 biljoen. Dit is een miljoen miljard rand. Dit is ʼn geweldige skuldlas.

“Daarom twyfel die VF Plus nie daaroor dat belastings en persoonlike belastings in Februarie aanstaande jaar verhoog gaan word nie. Die belastingbetalers moet hulle maar gereed maak vir aansienlike belastingverhogings. Die VF Plus sê dit is onbillik om die reeds swaar belaste belastingbetalers verder te melk net sodat hulle moet toesien hoe hul geld in ʼn bodemlose put van diefstal en korrupsie verdwyn.

“Die minister erken dat hy bekommerd is oor die groot voorkoms van belastingvermyding. Hy hoef egter nie te wonder waarom dit gebeur nie. Mense wat sien dat hul belastinggeld nie behoorlik aangewend word nie, gaan so min as moontlik probeer betaal.

“Die rand het reeds met 1,4% gedaal sedert die minister met sy toespraak begin het en ek sal nie verbaas wees as ons voor die einde van die jaar ʼn kredietafgradering gaan kry na rommelstatus nie, aangesien die minister niks aangekondig het wat vertroue skep nie.

“Verwysend na die probleme by staatsinstellings soos die SAUK, is al wat die minister kan sê dat ʼn nuwe raad aangestel is. Hy bied geen werkbare plan om die ware probleme aan te spreek nie. Die jongste syfers dui aan dat tesourie waarborge verskaf vir staatsentiteite se skuld wat nou reeds R445 miljard beloop.

“Geen land kan suksesvol wees as sy mense totaal oorbelas word net om buitensporige staatskuld te delg nie,” sê Groenewald.

Agri Limpopo se vise president aangewys as Boer van die Jaar

Agri Limpopo wens Piet Engelbrecht, sitrusboer van Marble Hall, graag geluk met sy aanwysing as Limpopo se Boer van die Jaar. “Piet is besig om diep spore te trap in landbou in Limpopo asook in Suid-Afrika” het Leon Borcherds, president van Agri Limpopo, gesê.

“Leierboere soos Piet Engelbrecht is ‘n groot aanwins vir die land en al sy landbouers. Piet se toewyding aan die saak van die boer en die volhoubaarheid van winsgewende boerdery, is tot voordeel van alle landbouers, selfs die buite Limpopo” het Borcherds bygevoeg.

Piet Engelbrecht is nie net ‘n groot sitrusprodusent en uitvoerder nie. Hy dien sy gemeenskap, en ook landbou as voorsitter van Agri Loskop, die boerevereniging wat die Loskopvallei bedien, is voorsitter van Agri Limpopo se Kommunikasie en Beeldboukomitee en ook vise president van Agri Limpopo.

Sy passie vir die ontwikkeling van jong boere spreek duidelik uit sy intense betrokkenheid by die opleiding van jongmense in sy eie boerdery asook jong boere in die algemeen. Hy speel ‘n motiverende rol in die Jongboergroep wat onder sy aansporing totstand gekom het en jong boere oor organisasiegrense heen saamtrek om oor uitdagings vir jong boere in die landbou te gesels.

Piet is tydens ‘n funksie by Leriba Lodge in Centurion deur die Landbouskrywers Noord aangewys as die Limpopo wenner. Op 10 November 2017 word die Nasionale Boer van die Jaar tydens ‘n glans geleentheid in Bloemfontein aangewys.

“Ons weet Piet is ‘n waardige draer van die Limpopo vaandel. Ons wens hom alles van die beste toe met die strawwe kompetisie waaruit die nasionale wenner aangewys moet word” het Borcherds gesê.