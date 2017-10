Thabazimbi se kragkrisis duur voort nieteenstaande twee vergaderings verlede week met die kragvoorsiener, Eskom, en die maatskappy wat die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit bystaan om ’n skikking te bereik.

Die maatskappy, wat nie genoem is nie, het ingestem om R37,5 miljoen aan Eskom oor te betaal om te verhoed dat die kragtoevoer afgesny word.

Dit is tydrowend om ‘n lening aan te gaan, aangesien verskeie wetlike vereistes nagekom moet word om die munisipaliteit in staat te stel om ’n leningsooreenkoms aan te gaan.

Een van die vereistes is ‘n openbare deelname proses wat gevolg moet word, insluitend die insette van die Tesourie.

‘n Resolusie is derhalwe deur die raad tydens ‘n spesiale raadsvergadering op 2 Oktober aanvaar waarna die maatskappy, in samewerking met die waarnemende munisipale bestuurder, met Eskom onderhandel het aangaande die termyn en voorwaardes wat van toepassing is.

Samesprekings is op 4 en 5 Oktober met die nuut aangestelde munisipale bestuurder voortgesit. ’n Ooreenkoms kon egter nie voor 17:00 op 5 Oktober bereik word nie, wat gelei het dat Eskom voortgaan met die onderbroke kragtoevoer aan die dorp.

“Ons is ongelukkig dat, te midde van al die moeite, hierdie negatiewe besluit geneem is. Ons sal egter voortgaan met onderhandelings met Eskom en alle ander belanghebbende partye in die hoop om ’n werkbare oplossing te kry,” aldus dr. Bertie Joubert, Speaker van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit.

Die munisipaliteit het ook verlede week die nuwe munisipale bestuurder, mnr TG Ramagaga asook die bestuurder korporatiewe dienste, mnr JJ van der Merwe, verwelkom.

Die hoof ekonomiese beampte en bestuurder ontwikkeling en beplanning word op 1 November verwag. Die poste van die bestuurder tegniese dienste asook bestuurder gemeenskapsdienste is weer geadverteer na afloop van ‘n raadsbesluit tydens die spesiale raadsvergadering gehou op 3 Oktober 2017.

– Media vrystelling: Kantoor van die Speaker (TPM) – 5 Oktober 2017

Eskom kragonderbrekings (Verwys Munisipale kennisgewing gedateer 5 Oktober)

Kragonderbrekings sal op die volgende dae tydens die gespesifiseerde tye voorkom:

Maandag tot Vrydag – 06:00 tot 08:00 en 17:00 tot 19:30

Saterdag tot Sondag – 08:30 tot 11:00 en 15:00 tot 17:30

Geaffekteerde areas:

Thabazimbi dorp, Thabazimbi Industriële gebied, Ipelegeng, Regorogile Uitbreiding 5 en 6.