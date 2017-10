Nuus van elders

Nog ‘n orkaan in wording oppad na Amerika

Tropiese storm Nate het die lewens van ten minste 22 mense in Costa Rica, Nicaragua en die Honduras op sy pad na Mexico and die Verenigde State geëis.

‘n Noodtoestand is ook uitgeroep in die Sentraal Amerikaanse nasies met meer as 20 mense wat vermis word.

Die storm het swaar reën meegebring en het verskeie grondverskuiwings en vloede veroorsaak met paaie wat geblokkeer en brûe en huise wat beskadig is.

Weervoorspellers reken dat die storm momentum sal kry en tot ‘n kategorie 1 orkaan ontwikkel voordat dit die vasteland van die suidelike deelstate van Amerika teen Sondag bereik.

Inwoners van Texas en Florida is aangesê om hulle voor te berei vir die storm, wat indien dit wel hierdie gebiede raak, die derde groot storm wees wat die gebied bedreig. Inwoners herstel steeds van orkaan Harvey, wat grootskaalse skade gedurende Augustus berokken het, asook orkaan Irma wat erge skade veroorsaak het toe dit die gebied gedurende verlede maand getref het.

Oliemaatskappye wat olieplatforms in die Golf van Mexico bedryf, het ook hul personeel van platforms verwyder wat in die pad van die storm mag wees.

Twee gesinne van dieselfde familie in KZN vermoor

Agt lede van twee aparte gesinne van dieselfde familie is Dinsdagaand gruwelik vermoor waar hulle in hul huise geslaap het.

Volgens die polisie woordvoerder, Captain Nqobile Gwala, het hierdie gruwel voorval in die Embangweni gebied in Amatimatolo, in Greytown in KwaZulu-Natal omstreeks 21:00 plaasgevind toe die huis waarin vyf lede van een familie doodgeskiet en die rondawel daarna aan die brand gesteek is.

Ander inwoners het die skote gehoor en probeer om die slagoffers uit die vuur te red. Die hitte was te erg om enigsins iets aan die 60-jarige ouma met die vier kinders, wie se ouderdomme tussen twee en sestien gewissel het, te doen. Geweerskote sowat 100 meter verder is gehoor waar nog ‘n hut ook aan die brand gesteek is.

Gemeenskapslede kon daarin slaag om drie van die kinders uit die brandende hut te red maar die 58-jarige ouma, wat koeëlwonde opgedoen het, het dit nie gemaak nie.

Die kinders is in die hospitaal opgeneem waar twee van hulle weens hul beserings beswyk het.

Volgens Gwala gaan die polisie geen klip ongemerk laat totdat die skuldiges aangekeer is nie. Sy het ook genoem dat die motief vir die moorde onbekend is.

‘n Dossier is ook oopgemaak vir die klagte van agt moorde en een van poging tot moord.

Polisieman slaap aan diens

‘n Polisieman van die KwaMhlanga polisiestasie in Mpumalanga is in die sop nadat hy uitgevang is dat hy gesit en slaap het terwyl hy aan diens was.

In die 45-sekonde video wat tans die rondtes op die sosiale netwerk maak sit en slaap die polisieman terwyl die publiek gewag het om bedien te word. Een van die vroue wat gewag het om gehelp te word het eers gesê dat die man slaap (“ulele”) en daarna gesê het “hy is dronk” (“udakiwe!”).

Die polisieman het nie eens wakker geword van die lawaai en pratery in die kantoor nie.