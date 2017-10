Wenner van stoetbul aangewys by Obaro Karkaskompetisie

Obaro het op 27 September 2017 hul derde karkaskompetisie in Brits gehou, waar Steven Mkhwanazi as die wenner tussen 14 boere geseëvier het.

Steven se beeste het tydens die Op-die-Hoef sowel as die Aan-die-Haak beoordeling uitgestaan as ideale slaggereed diere en het hom die Kampioen titel gewerf. As die wenner van die Obaro Brits Karkaskompetisie het Steven Mkhwanazi ’n spog stoetbul, ter waarde van R50 000, ontvang.

Steven Mkhwanazi boer met Bonsmara beeste op die kommunale plaas, Madinyana, saam met 15 ander boere. Steven het vroeg nadat hy op Madinyana begin boer het in noue samewerking met die Obaro Voerkraalprojek begin werk om die gehalte van sy kudde te verbeter.

Om as wenner van die Obaro Brits karkaskompetisie aangewys te word, spreek boekdele van die gehalte beeste wat Steven tans lewer. Hierdie gehalte sal egter beklemtoon word met die integrering van top gehalte genetika in Steven se kudde, danksy die stoetbul wat hy by die karkaskompetisie gewen het.

Die stoetbul wat Obaro tydens die Brits Karkaskompetisie as wenprys beskikbaar gestel het, is trots geborg deur Landbank en die Nu Alcade Bosmara Groep.

Volgens Malcolm Moodie, ’n Obaro Senior Veekundige, spog die stoetbul met top gehalte genetika en sal dit Steven help om sy kudde van krag tot krag te neem. “Die stoetbul wat Steven ontvang het, is enige boer, kommersieel of opkomend, se genetiese droom. Dié bul spog met ’n uitstaande genetiese lyn.”

“Die beeste wat ons tydens die Obaro Brits Karkaskompetisie beoordeel het, is waarlik die beste wat ons nog van ons opkomende boere waargeneem het,” sê Johan Berg, die Bestuurder van Obaro Landbou-Adviesdienste. Johan het as die Senior Beoordelaar tydens die Obaro Karkaskompetisie gedien. “Die boere se beeste wat van só ’n gehalte dat dit enige tyd langs die kommersiële boere s’n kon meeding en as wenners kon staan.”

Om opkomende boere te help om hul kudde se gehalte te verbeter, is ’n belangrike aspek van die Obaro Brits Karkaskompetisie en die Obaro Voerkraalprojek. Toegerus met die regte inligting en leiding kan opkomende boere uiteindelik hul plek in die rooivleismark as kommersiële boere inneem.