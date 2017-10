Hoërskool Frikie Meyer het Saterdag 30 September hul Matriekafskeid by die Thabazimbi Skouterrein aangebied.

Soos gewoonlik het ouers die kinders ingewag soos hulle aangekom het, ongeag die dreigende donderbui wat oor Thabazimbi neergedaal het.

Matrieks wat hule foto’s in die Kwêvoël nuusbrief wil plaas is welkom om dat aan ons te stuur by kwevoel@kwevoel.co.za. Twee foto’s maksimum.

