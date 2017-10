Sosiale Media – Laat jou advertensie vir jou werk

Tegnologiese verandering stel voortdurend nuwe eise uitdagings om dit te laat werk in die omgewing waarin jy as gebruiker daarvan vasgevang word. Hoe dikwels hoor jy nie die opmerking, “Ek is tegnologies gestremd”, en verskoon jy jou van jou traagheid om die nuwe tegnologie tot jou voordeel aan te wend.

Hierdie nuwe uitdagings vereis meestal dat jy behoorlik “uit die boks” moet dink. Wat ‘n radikale vereiste is dit nie vir die meerderheid van die ouer geslag nie!. Onthou net dat hierdie einste boks waarvan jy wegskram, steeds die toerusting bevat waaruit nuwe tegnologie geskep word.

Dink maar net aan die uitdagings wat ruimtereise veroorsaak het. Die probleem van die eenvoudige hantering van menslike afval in die ruimte, was nie die enigste een nie. Miljoene rande is spandeer op ander aspekte waarvoor oplossings gevind moes word.

Hierdie oplossing word baie keer binne die ou boks gevind en nie buite nie.

Die storie word vertel van die Amerikaners wat miljoene dollars spandeer het op die ontwerp van ‘n pen wat steeds in ‘n omgewing van zero swaartekrag kan funksioneer. Die Russe het in die boks gaan krap en die potlode, wat heel onder in die boks gelê het, aan hulle ruimtereisigers verskaf om mee te skryf.

Hierdie storie is nie waar nie maar dit laat jou dink. Facebook bied aan jou ‘n sosiale propaganda platform wat net so eenvoudig is as om ‘n potlood te gebruik.

Dit het dan ook ‘n spesifieke naam: Advertensie.

Die gesegde lui dan ook dat jy leer uit jou foute. Net soos die gesegde ook lui dat “ ‘n dokter begrawe sy foute maar ‘n uitgewer publiseer sy foute”. Indien jy ‘n digitale bemarker is, word jou foute deur duisende mense gesien. Ongeag bevoegde IT bemarkers in jou eie bemarkingsdepartement, kan dit jou ‘n fortuin kos om die uitgebreide departement te regverdig en uit die proses het jy boonop niks geleer nie.

‘n Advertensie werk of dit werk glad nie.

Een van die pioniers wat die waarde van advertensie besef het was die eienaar van ‘n groot departementele winkel, John Wanamaker. Sy beroemde stelling, “Die helfte van my geld wat ek op advertensies spandeer is verspil; die ongeluk is, ek weet nie watter helfte nie.” Hierdie stelling was miskien waar in die 1870’s maar geld nie meer vandag nie.

Huidig het MarTech (Marketing Technology – Bemarkings Tegnologie) tradisionele advertensie metodes vervang as die beste manier om jou teikenmark te bereik. Die rede hiervoor is dat die sukses van jou advertensie veldtog gemeet kan word. Jy besef dit maar doen niks daaromtrent nie. Google en Facebook is die twee groot rolspelers wat aan jou syfers kan bied hoe jou advertensieveldtog vaar. Dit in plaas daarvan dat jy ‘n uitgebreide Internet Bemarking Departement met nuwe hoofde en geskoolde personeel skep.

Jy kan nie enige jan-rap-en-sy-maat daarin loslaat nie. Slegs hoogs gekwalifiseerde personeel, wat jou baie uit die sak gaan jaag, ken die slaggate in hierdie bedryf. Rekenaarvaardigheid is nie eens ter sprake nie.

Hier troef kwaliteit kwantiteit. Dit is beter om 1 000 aanlyn volgelinge te hê wat die inhoud van jou webblad gaan lees, deel en dit met hule eie webblad-vriende bespreek as wat jy 10 000 skakels in die gehoor het wat eenvoudig net verdwyn na die eerste kontak met jou besigheid op die internet.

Hierdie gehoor bestaan gewoonlik uit die e-pos adresse waaroor jy van bestaande kliënte beskik. Niemand wil ‘n dooie advertensieblad bestudeer nie, tensy hy opsoek is na ‘n spesifieke item, ‘n item wat jy nie noodwendig gedurende die tydsduur van jou veldtog bemark nie.

Jy kan tog nie al jou produkte gelyktydig op jou webblad bemark nie. Hierdie behoefte word deur Google vervul waar jou kliënt vir ‘n spesifieke item gaan soek. Jy het klaar jou kliënt verloor!

Voordat jy duisende rande spandeer om ‘n internet bemarkings afdeling op die been te bring, ondersoek eers die ander opsies waardeur jy jou teikenmark kan trek om jou produk, dienste en besigheid aan hulle bekend te stel.

Hier grawe ons al weer die potlood uit die boksie. Maak kontak met die mense wat jou voorheen gehelp het om jou produk te bemark. Dit kan steeds die een wees wat jy vir jare gebruik het.

Digitale advertensies is baie goedkoper as advertensies in die gedrukte media te danke aan Google en Facebook. Nader eerder die instansie wat reeds ‘n groot basis met ‘n uitgestrekte gehoor het waarop jy

jou produkte en dienste kan bemark.

Tensy jy die tyd en geld het om op data te spandeer, sal jy dalk ‘n adres kry op Facebook wat besigheids-advertensies in die teikenmark teen betaling aanvaar, totaal teen die beleid en voorskrifte van die gebruik van Facebook, en ‘n onproduktiewe dag vir die leser.

