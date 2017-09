Boeremusiek geskiedenis gemaak

Op die foto is van die orkeslede wat gehelp het om Geskiedenis te maak tydens die Boeremusiekfees in Leeupoort Vakansiedorp wat op 9 September 2017 aangebied is.

Sover vasgestel kan word, is dit die eerste keer dat ‘n fees ter ere van ‘n musiekgenre by ‘n monument plaasgevind het.

Die monument, ter ere van Boeremusiek, is in 2008 opgerig en die 10-jarige bestaan daarvan is luisterryk gevier.

Daar het 29 orkeste vanoor die land opgetree. Die verste een, die Ou Toppers, het van Kaapstad gekom.