Nuus sedert / News since 21-07-2017

Saturday 22 Julie

Electricity sales are down. Electricity prices are up.

Eskom claims it has been cost cutting, but coal costs are down because sales are down (you buy less coal if power stations are producing less electricity) not cost cutting.

And the cost-cutting claim is reduced to rubbish by the fact that Eskom CFO, Anoj Singh, has just ordered that Matla coal (at around R95 a ton) be cut back in favour of Gupta coal (over R600 a ton including delivery).

Eskom’s annual results this week are the first since it was publicly outed as a state-owned entity firmly “captured” by the Guptas. They aren’t good.

“Not only have the results been prepared and signed off by the Gupta-appointed and captured CFO, but the Eskom chairman is also squarely in their camp,” says Ted Blom, OUTA’s Portfolio Director for Energy.

The results were presented by Eskom CFO, Anoj Singh, acting Chairman, Zethembe Khoza, and acting CE, Jonny Dladla.

“The Eskom pack of cards is crumbling and it can surely only be a matter of months before it succumbs to financial collapse, despite promises by Singh that liquidity is absolutely not an issue.

With rampant cost increases in salaries and other unnamed expenditure, a perennial shortfall in cash to complete Medupi and Kusile, and an evaporating electricity market, the best Eskom could hope for is another bailout by government,” says Blom.

“Finance Minister Gigaba has tried to deflect future cash calls to NERSA, claiming that Eskom’s financial hardship could be relieved by another round of excessive price hikes.”

OUTA again calls for a full judicial commission of inquiry into Eskom’s mismanagement since 2001. Until the Gupta stranglehold on Eskom is broken, the public has little hope of clarity on the billions of rand in largesse being handed to the Zupta empire.

Source: Bloomberg/Daily Maveric.

*Volgens berigte het die vraag na elektrisiteit in Suid-Afrika tot die laagste vlak in elf jaar gedaal.

Verlede jaar het Eskom die minste krag verkoop sedert die 2006-boekjaar en het op enige gegewe tyd ‘n surplus van 4 000 megawatt.

Volgens die energiekenner, Chris Yelland, het plaaslike energieverbruik die afgelope dekade gedaal te midde van skerp stygings in elektrisiteitspryse en verbruikers is meer gesteld op doeltreffende energieverbruik.

Dit blyk uit Eskom se jongste finansiële state dat die kragvoorsiener ten spyte van ‘n afname in kragverkope en minder inkomste in die afgelope boekjaar sy bonusse vir werkers tot ’n allemintige R4,2 miljard opgestoot het.

Boonop blyk dit dat die kragvoorsiener se wins in werklikheid drasties gedaal het, al het die Eskom-bestuur die afgelope week ’n rooskleurige prentjie probeer skets.

Die sogenaamde prestasie bonusse volg ondanks verliese, ’n gekwalifiseerde oudit en die feit dat Eskom nou 10% meer skuld het as ’n jaar tevore.

Saterdag 22 Julie 2017.

*Doeane-amptenare het met die hulp van dwelm-snuffelhonde 26 kilogram kokaïen met ‘n geraamde waarde van net meer as R7 miljoen by die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park onderskep.

Die dwelms was op ‘n vliegtuig wat van Sao Paulo in Brasilië, na die Demokratiese Republiek van die Kongo onderweg was .

Die besending dwelms is in velroom houers versteek.

*Die minister van polisie, Fikile Mbalula, sê meer as 40 lughawe-amptenare insluitende sewe polisielede is weens korrupsie en samespanning by die OR Tambo internasionale lughawe geskors terwyl ‘n aantal polisielede onttrek is.

Die minister het die media ingelig oor die implementering van veiligheidsmaatreëls na ‘n reeks misdade by die lughawe.

Mbalula sê leefstyl-oudits word lukraak op lughawepersoneel gedoen en die wetstoepassing-beamptes op die lughawe word gereeld geroteer.

Sondag 23 Julie

*As die minister van menslike nedersettings , Lindiwe Sisulu, ANC-leier sou word in Desember, is die kanse goed dat tugstappe kan kom teen almal wat in die openbaar beskuldig is van korrupsie.

Sisulu sê dit geld ook vir pres. Jacob Zuma en as hy skuldig bevind word, moet hy die tuig as president van die land neerlê.

Sy sê daar sal egter ’n tugproses moet wees waar almal hul saak kan kom stel.

*’n Vrou wat haar as ‘n mediese dokter voorgedoen het, het vandeesweek in die landdroshof op Springs aan die Oos-Rand verskyn waarna sy op borgtog vrygelaat is.

Die 41-jarige Mashela Marthina Mokgabudi is die afgelope week deur lede van die inspektoraat van die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika in haar spreekkamer op Springs in hegtenis geneem nadat ‘n lid van die publiek haar verkla het.

Mokgabudi het vir volgehou dat sy ís ’n mediese dokter is en by Wits studeer het.

*Die sak waarin die Amerikaanse ruimtevaarder, Neil Armstrong , 48 jaar gelede material van die maan af na die aarde teruggebring het, is die week op ‘n veiling van Sotheby’s in New York teen meer as $1 812 miljoen dollar verkoop.

’n Artikel wat groot belangstelling op die veiling gelok was die vlugplan van die Apollo13-ruimtevaart met handgeskrewe aantekening deur al drie die bemanningslede.

’n Private versamelaar het $275,000 dollar vir die vlugplan opgedok.

* Drie lede van die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie-Samwu, wat glo betrokke was by die onlangse afbrand van die historiese Bloemfonteinse stadsaal, het vlugtig op aanklagte van brandstigting en openbare geweld in die plaaslike landdroshof verskyn.

Hulle staan ook tereg op ’n aanklag dat hulle ’n hofbevel geminag het.

Landdros Jolandi Gouws het dié vermeende brandstigters se verhoor tot Augustus vir instruksies van die Direkteur van Openbare Vervolging uitgestel.

Nege ander munisipale werkers het kort hierna op soortgelyke aanklagte in ‘n ander hof in die Rosestad verskyn.

Hulle is op borgtog van R400 elk vrygelaat.

Die verhoor is verhoor ook tot volgende maand vir instruksies van die DOV uitgestel.

Dinsdag 25 Julie

*Die Demokratiese Alliansie gaan klagte van strafbare manslag teen die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, en die LUR van gesondheid in KwaZulu-Natal, Sibongiseni Dhlomo, lê oor die dood van 300 kankerpasiënte.

Die party se besluit volg op ‘n menseregtekommissie-verslag oor die kommerwekkende stand van die gesondheidsdiens in die provinsie.

Daar word in die verslag bevind dat die provinsiale én nasionale departemente nie voldoende toegang tot onkologiedienste aan kankerpasiënte bied nie.

*Vyf mense sal waarskynlik vandag in die Clocolan-landdroshof in die Vrystaat aansoek om borgtog doen.

Die vyf word daarvan aangekla dat hulle grafte opgegrawe en menslike oorskot vir tradisionele medisyne gebruik het.

Die verdagtes is ná ‘n wenk deur die polisie in hegtenis geneem.

Woensdag 26 Julie

*Twee vermeende baasbreine wat glo betrokke is by grootskaalse onwettige mynboubedrywighede in die Sekhukhune-streek van Limpopo, sal Dinsdag weer in die hof verskyn wanneer hulle waarskynlik aansoek om borgtog sal doen .

Ferdinand Janse van Rensburg en Wilco Ludwig Bothma het vroeër vandeesweek vlugtig in die landdroshof op Thabamoopo in Lebowakgomo verskyn.

Die twee mans is na bewering betrokke by die koop, verkoop en uitvoer van onverwerkte chroom.

*Die premier van Mpumalanga, David Mabuza, sê hy word nie geïntimideer deur dreigemente dat hy in die tronk sal beland as hy nie Nkosazana Dlamini-Zuma steun as volgende ANC president nie.

Gerugte het die jongste tyd die ronde begin doen dat Mabuza hom nie meer met die standpunte van die sogenaamde premierliga vereenselwig nie en moontlik sy gewig agter adjunkpresident Cyril Ramaphosa kan ingooi.

Mabuza het hom ook onlangs sterk teen die Gupta-familie se invloed in die land uitgespreek.

Donderdag 27 Julie

*Die ANC sê hy gaan by die party se nasionale uitvoerende komitee vergadering vandag in Pretoria planne bespreek om ekonomiese groei in Suid-Afrika te stimuleer en beleggers na die land terug te lok.

‘n ANC-woordvoerder, Zizi Kodwa sê indien daar nie op ‘n plan ooreengekom word om ekonomiese groei te bevorder nie, kan dit tot baie groter probleme lei.

Pres Jacob Zuma se beleid van radikale ekonomiese transformasie kan pogings om nuwe lewe in die land se tanende ekonomie te blaas egter knou.

*Die ANC-parlementslid, Makhosi Khoza, het polisiebeskerming geweier en bekendgemaak dat sy haar eie veiligheidsbeskerming gereël het.

Khoza is beskerming aangebied omdat sy doodsdreigemente ontvang nadat sy in die openbaar ‘n beroep op president Jacob Zuma gedoen het om te bedank.

Khoza sê op haar Facebook-bladsy dat sy nie die minister van polisie en sy adjunk se aanbod, dat sy beskerm sal word, kan aanvaar nie, omdat sy hulle nie vertrou nie.

*Die ANC het voornemende presidentskandidate gewaarsku om versigtig te wees oor die uitlatings wat hulle maak en om nie te probeer om die ANC se beleid te herformuleer nie.

Die ANC-veteraan, Lindiwe Sisulu, het voorgestel het dat daar amnestie aan president Jacob Zuma toegestaan word vir die misdade wat hy na bewering gepleeg het.

Die ANC-woordvoerder, Zizi Kodwa, sê daar was nog nooit enige besprekings oor amnestie vir Zuma binne die ANC nie.

* Uit Afganistan word berig dat minstens tien mense dood is toe ‘n motorbom vanoggend in die hoofstad Kaboel ontplof het.

Dis nie duidelik wat die teiken van die terreuraanval was nie.

Die Taliban het vroeër die week aanspreeklikheid aanvaar vir ‘n ontploffing in Kaboel waartydens 35 mense dood en meer as 40 ander beseer is.

*A lobby group says the average four-person South African household should pay R290 a month for electricity, yet Eskom is charging them roughly R1200.

Now Eskom is seeking a 20 percent tariff increase from the National Energy Regulator of South Africa (Nersa).

Energy analysts have described Nersa, which starts its public hearings into the proposed tariff increase in Pretoria today, as the only thing preventing disaster.

* While global mining companies have seen an upswing in their market capitalisation and bottom lines on the back of a recovery in commodity prices, their South African counterparts are struggling to keep head above water amid regulatory uncertainty and an economy in decline.

Industry profits before tax over the five-year period declined by a whopping 48 percent and dividends paid to investors plunged by 52 percent.

Chamber of Mines CEO Roger Baxter wrote in the Chamber’s most recent quarterly update that several parts of the mining industry are continuing to struggle with the effects of weak commodity prices on revenues and profits.

*Some 20 people from Multan, Pakistan, have been arrested for ordering the rape of a teenage girl, in revenge for a rape her brother allegedly committed.

Police said the families of the two girls are related.

A council had ordered the rape of a 16-year-old girl as punishment, as her brother had raped a 12-year-old girl.

* South African champion swimmer Chad le Clos won the men’s 200 metre butterfly gold medal at the world championships last night after defeating home favourite Laszlo Cseh, the defending champion, in Budapest.

Le Clos, the 2012 Olympic champion, clocked one minute 53,33

seconds.

“It was an emotional race, before, during and after it,” said a teary-eyed Le Clos.

*Nuus verskaf deur Kobus de Kock PenOrent Nuus