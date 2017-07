Gupta Staatskaping nie-net-van-nou-nie

Min Suid-Afrikaners besef dat Suid-Afrika, die land wat op ‘n stadium die leier op talle gebiede in die Westerse wêreld was, gedegradeer is tot die status van ‘n klein bankrot dorpie, daar êrens in die droogste uithoeke van die land, en aan ‘n enkele huishouding, naamlik die van die Indiese Gupta immigrante, uitverkoop is.

“Vat jou goed en trek Ferreira, ja jy met die hoepelbeen” – die boodskap wat deur die Zupta gestuur word aan veral die wit gemeenskap van Suid-Afrika. Blykbaar is die ander gemeenskappe volgens die Zupta alliansie bereid om met die hoepelbeen voort te strompel.

Suid-Afrika is gestroop deur ‘n paar armsalige Indiër sakemanne, wie se pa aansien as sakeman in ‘n armsalige dorpie in een van die arm dele van Indië gehad het. Die rede: Die Gupta-gesin was die enigste wat oor ‘n motorkar beskik het.

Een van die wêreld se kenners op die gebied van krisisbeheer, Alan Hilburg, het meer lig op die staatskaping deur die Guptas gegooi deur uit te wys dat ten minste sewe groot maatskappye die Guptas gehelp het om hul sakke met die Suid-Afrikaanse belastingbetalers se geld, veral sover dit Transnet projekte aan betref, te vul.

Hierdie transaksies is blootgelê deur amaBhungane joernaliste wat die #GuptaLeaks e-posse, wat direk uit die hart van die Gupta koninkryk afkomstig is, deursoek het. Hieruit blyk dit dat die Suid-Afrikaanse owerhede skynbaar niks gedoen het terwyl bewyse van korrupsie en finansiële onreëlmatighede op groot skaal blootgelê is nie.

Anti-korrupsie owerhede in die VSA, Duitsland en in ander lande, waar die toepassing van die wet lynreg uitgevoer word, kon fees gevier het onder ‘n hele paar van die groot bekende handelsnaam maatskappye wat behoorlik met hul hande in die koekie-blik betrap is.

Volgens amaBhungane was Transnet, met sy jaarlikse omset van sowat R60 miljard, geteiken as voetsool-vlak entiteit vir die Gupta staatskaping.

Die sewe groot firmas wat hierby betrokke was sluit firmas soos die Duitse internasionale sagteware firma SAP, McKinsey, T-Systems, die Switserse firma Liebherr-International AG en China se Shangahai Zhenhua Heavy Industries Limited in. Laasgenoemde twee firmas het byna R100 miljoen na die Guptas gekanaliseer toe hulle die tenders vir die oprigting van hystoerusting verkry het.

SAP het vier van sy Suid-Afrikaanse uitvoerende beamptes geskors nadat amaBhungane onthul het dat R100 miljoen oorbetaal is na die Gupta-front maatskappy, CAD House. SAP is tans besig met sy eie interne ondersoek.

China South Rail (CSR) het R5,3 miljard oorbetaal na ‘n Gupta front-besigheid in Hong Kong nadat ‘n R325 miljard tender aan hulle toegestaan is om Transnet van lokomotiewe te voorsien.

AmaBhungane het ook onthul hoe die wêreldwye konsultasie firma, McKinsey, Transnet kontrakte wat aan Regiments Capital en die Gupta-groep-front maatskappy, Trillian wat kontrakte van sowat R484 miljoen gewerf het, en hoe Regiments R84 miljoen na die Gupta-front firma Homix geswaai het.

‘n Onlangse ondersoek deur Advokaat Geoff Budlender het ontbloot hoe McKinsey met Trillian saamgesweer het om Suid-Afrikaanse belastingbetalers se geld uit Eskom te wurg.

Gedurende 2015 het amaBhungane reeds die sameswering van die firma Neotel en Homix, waar Neotel miljoene rande in dubbelsyfers aan kommissie aan Homix betaal het vir transaksies ter waarde van meer as R2 miljoen met Transnet, blootgelê.

Die Duitse Internet maatskappy, T-Systems, se kontrakte met Transnet en Eskom word ook bevraagteken. T-Sysytems se ontwikkelings-verskaffer, Sechaba Computor Servics het daarby ook oorbetalings aan Homix gemaak.

Die voormalige Uitvoerende hoof van Transnet, Brian Molefe en die Hoof finansiële amptenaar, Anoj Singh, was in beheer van die meeste van hierdie transaksies. Dié twee menere het saam in 2015 na Eskom oorgeskuif waar heelparty Gupta transaksies na vore getree het.

Gedurende September 2011 het Transnet aangekondig dat Shanghai Zhenhau die tender toegeken is vir die bou, aflewering en in-bedryfstelling van sewe tandem-hysers boot-tot-land hyskrane vir die opgegradeerde houer-terminaal van die Durban hawe.

Volgens die Transnet dokumente waartoe amaBhungane insae gekry het, sou Shanghai Zhenhua sowat R1,2 miljard hiervoor betaal word. Drie maande later het die geld begin oorvloei na die Guptas met die eerste betaling van R12,6 miljoen gedurende Desember 2015.

Volgens die Guptas se boeke het die betaling gegaan aan ‘n Verenigde Arabiese Emeritate geregistreerde maatskappy, JJ Trading.

JJ Trading was ook prominent genoem in verskeie Transnet omkoop transaksies. #GuptaLeaks het verder onthul dat China South Rail ‘n konsulterende ooreenkoms met JJ Trading aan gegaan het ten opsigte van ‘n 2013 Transnet loko tender waarvoor JJ Trading meer as R1,4 miljard betaal is.

Volgens amaBhungane is 4% van elke kontant bedrag ontvang vanaf Shanghai Zhenhua, oorbetaal het aan ‘n persoon genaamd “David”. Die res het direk na Gupta-front besighede in die Emeritate en Suid-Afrika gevloei.

Liebherr-Afrika, wat voorheen in Kwêvoël genoem is vir die nuwe besigheid as verskaffer van groot mynboutoerusting by die Kumba Thabazimbimyn, het reeds gedurende 2015, volgens amaBhungane, ‘n kontrak met Burlington, ‘n filiaal van Regiments Capital, ‘n R5 miljoen kontrak aangegaan om ‘n lewensvatbaarheid-studie te doen vir die verskaffing van hyskrane aan Transnet, waarvolgens Liebherr ‘n R2 miljoen afbetaling aan Berlington gemaak het waarvan presies 90% direk aan die Gupta-front maatskappy, Homix, oorbetaal is. Op hierdie stadium het Liebherr aan amaBhungane gesê dat hy onbewus is van die bestaan van Homix.

Dit het nou op die lappe gekom dat die R2 miljoen geldwassery deur Liebherr slegs die punt van die ysberg is en dat die Guptas ongeveer R42 miljoen in die bestek van ‘n jaar en ‘n half van Liebherr ontvang het.

Volgens amaBhungane wys bankstate dat Liebherr gedurende Julie 2013 die bedrag van R11,8 miljoen aan ‘n ander Gupta maatskappy, die Arabies Emeritate Gupta-front maatskappy, Accurate Investments, oorbetaal het.

Mens kan maar net hoop dat die oorsese maatskappye, veral soos die een in Oostenryk wat die Gautengse tolstelsel verskaf en beheer, se hand afgekap word waar hulle so diep vir die belastingbetalers se geld in die korrupte ANC sakke ronddolwe.

Wat steeds baie dig gehou word is hoeveel die Zuptas en hul meelopers gaan kry vir die kernkragsentrales wat begroot word uit kapitaal wat nie daar is, al word al die myne en banke genasionaliseer, net om hul taai pofferhandjies in die land se skatkis in te druk.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël