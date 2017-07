Nuus vanaf Vrydag 7 Julie – News from Friday 7 July

Vrydag 7 Julie

Apartment block collapses in Naples

Eight people, including two children, are missing after the collapse of a four story building in Naples, Italy, occupied by two families.

The building was built during the 1950’s or 1960’s in this popular tourist town.

Neighbours just heard the crash of masonry going down, some of which fell on the nearby Naples-Salerno railway line, leading to traffic suspended on the line.

Although the building is in a seismically active area, there were no reports of any tremors.

There are suspicions that the collapse could be linked to vibrations from the railway, or to renovation work that was under way on the lower floors.

Woonstelblok in Napels stort ineen

Agt mense, waaronder twee kinders word vermis nadat ‘n vier-verdieping woonstelblok in Napels, Italië, wat deur twee families bewoon is, in duie gestort het.

Die gebou is gedurende die vyf- of sestigerjare in hierdie populêre vakansiestad gebou.

Bure sê dat hulle net gehoor het hoe die dakteëls afstort, waarvan party op die spoorlyn wat Napels en Salerno met mekaar verbind. Dit het daartoe gelei dat verkeer op die lyn tot stilstand gekom het.

Alhoewel die gebou in ‘n seismiese aktiewe gebied is, is geen trillings aangemeld nie.

Die vermoede bestaan data die vibrasies van die treinspoor dalk to die ineenstorting van die gebou gelei het. Nog ‘n moontlikheid is dat herstelwerk aan die onderste verdiepings ook dalk ‘n rede kan wees.

Saterdag 8 Julie

Three youngsters killed in maybe drag race

Three youngsters from Newlands in Durban, KwaZulu-Natal, were killed in what was believed to be an illegal Drag race on the Chris Hani (North Coast) Road when a Golf GTI crashed into a stationary heavy duty vehicle in the early hours of Friday Morning.

The dead included two brothers, Mubeen (23) and Moazzam Alli (25) and Mika Moodley (16). A fourth passenger is fighting for his life in hospital.

On social media, a debate brewed over whether they were drag racing or not as the stretch of road is a known hotspot for drag racers.

Sondag 9 Julie

*Drie verdagtes is op Hluhluwe in die noorde van KwaZulu-Natal in verband met renosterstropery in hegtenis geneem.

Die polisie het op vuurwapens en ammunisie afgekom toe hulle ‘n bakkie deursoek het.

Die 44-jarige bestuurder en sy twee passasiers sal môre in die landdroshof op Hluhluwe verskyn.

*’n Onafhanklike landbou-ekonoom , Fanie Brink, sê dis baie arrogant van die voormalige minister van finansies, Pravin Gordhan, om te pleit dat die landbousektor met die regering moet saamwerk in nasionale belang wanneer

die ANC-regering eintlik niks vir kommersiële boere doen nie.

Brink sê die regering het tydens die laaste paar jaar se droogte geen hulp aan kommersiële boere verleen nie.

Volgens hom het die meeste van die hulp wat aan opkomende boere toegestaan is, eenvoudig net verdwyn en kan geen rekenskap daarvan gegee word nie.

Zuma refusal to prevent West capturing the ANC

According to a report obtained by City Press, President Jacob Zuma has refused to step down after the ANC’s integrity commission asked him to do so. The president’s refusal to resign is his belief that there exists a conspiracy by Western governments to oust him as president of the ANC.

The ANC’s integrity commission rejected this explanation, saying it made light of the crisis in the governing party. This explanation ignores the very real problems in the ANC, as evidenced by the rapid decline in support for the ANC. Commissioners expressed concern about the state of the tripartite alliance, the disarray that was rife in state institutions, irresponsible comments made by the ANC women’s and youth leagues, and the conduct of some Cabinet ministers.

The 101 Veterans, led by Reverend Frank Chikane, include the late Ahmed Kathrada – who had written to Zuma asking him to step down – and commission chair Mlangeni. Mlangeni, who was seated on stage during the address, was seen walking off in the middle of the president’s onslaught against the party elders.

SAPS Vehicle crime investigation officers recovered 45 stolen and hijacked vehicles with a combined value of about R3.5 million in Durban during an extended operation from June 24 till July 7. One suspect was arrested while more arrests are expected as the investigation progresses.

Several vehicles were found which have been altered or had their identification numbers changed before being reintroduced into the eNatis system by vehicle crime syndicates.

KwaZulu-Natal acting police commissioner, Maj-Gen Bheki Langa, warned syndicates that these operations are going to be conducted more regularly. Members of the community are also warned not to collude with these criminals by buying vehicles that have been cloned, as it is only a matter of time before the long arm of the law catches up with you.

Maandag 10 Julie

Reuters berig dat veldwagters van Kruger Nasionale Park sedert Maandag besig is om na vier leeus wat uit die park ontsnap het op te spoor.

Volgens ‘n verklaring wat deur SANParke uitgereik is, het vier mannetjies Sondag uit die park ontsnap. Die leeus is laas nay die Matsulu nedersetting gewaar.

Die gebied waar die leeus uitgebreek het, bevat heelwat nedersettings en plase waar met beeste geboer word. Die leeus is dus ‘n groot bedreiging vir die vee in die gebied.

Gedurende Mei vanjaar het SANParke aangekeer wat ook uit die Kruger Wildtuin ontsnap het en in 2015 het die leeumannetjie, Sylvester, opslae gemaak toe hy onderdeur die elektriese heining van die Karoo Nasionale Park gekruip en vir drie weke rondgeswerf en verwoesting onder skape gesaai het.

Reuters reports that wildlife rangers were searching on Monday for four lions which escaped from South Africa’s main national park, officials said.

The male lions escaped from the Kruger National Park, a main tourist attraction, on Sunday night and were last spotted at Matsulu village, South African National Parks said in a statement.

The area around Kruger contains villages and farms which raise cattle, putting livestock as well as people at risk of attack.

In May, the agency captured five lions that broke free from the same park. In 2015, a lion named Sylvester crawled under an electric fence at the Karoo National Park and went on a three-week, sheep-killing spree before he was caught by rangers while taking a nap.

Dinsdag 11 Julie

Twee skootrekenaars is Maandag in die vroeë oggendure tydens ‘n inbraak by die Suid-Afrikaanse Vervolgingseenheid se kantore gesteel, die nuutste van soortgelyke hoë-profiel diefstalle van rekenaars by amptelike wetstoepassingsinstansies.

‘n Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingseenheid, Luvuyo Mfaku, het die voorval bevestig.

Hierdie diefstal in die land met van die hoogste misdaadsyfers in die wêreld, insluitend moord en korrupsie, kom enkele dae na die voorval waartydens hardeskywe en ander rekenaartoerusting by die Valke, die elite polisie-eenheid wat hom veral toespits op die bevegting van misdaad met betrekking op korrupsie, georganiseerde en kommersiële misdaad, gesteel is.

Geen arrestasies is tot op hierdie stadium gedoen nie.

Two laptop computers were stolen during the early hours of Monday Morning when thieves broke into the offices of the South Africa’s state prosecutors in the latest in a series of high-profile burglaries targeting law enforcement bodies.

The spokesman for the National Prosecuting Authority, Luvuyo Mfaku, confirmed the incident.

The burglary, in a country with one of the highest crime rates in the world, including for murder and corruption, came just days after thieves stole hard drives and other computer equipment from an elite police crime-fighting unit, the Hawks.

The Hawks, whose full name is the Directorate of Priority Crime Investigation, is responsible for investigating national criminal priorities such as corruption, organised and commercial crimes.

Woensdag 12 Julie

*Die H5N8 voëlgriepvirus het nou ook na Gauteng versprei.

Een van die kommersiële lêhen-plase is in dié provinsie en die ander een is in Mpumalanga, waar die siekte eerste uitgebreek het.

Die twee nuwe uitbrekings bring die getal pluimveeplase wat nou geraak word op vier te staan.

Al die plase wat geraak word, is deur die staatsveearts onder kwarantyn geplaas.

*Alle godsdiensleiers in Suid-Afrika en hul plekke van aanbidding sal moontlik voortaan geregistreer moet word.

Daarbenewens sal alle godsdiensleiers van ander lande wat ‘n kerk in Suid-Afrika wil begin, dalk ‘n streng keuringsproses moet ondergaan.

Dis twee van die voorstelle wat gemaak is deur ‘n kommissie wat ondersoek ingestel het na die kommersialisering van godsdiens in Suid-Afrika.

*Uit Limpopo word berig dat die polisie vier verdagtes in hegtenis geneem het nadat hulle gistermiddag ‘n transitorooftog buite Pietersburg/Polokwane gefnuik het.

Die rowers was in vier motors wat die geldwa tot stilstand gedwing het.

Die polisie het ‘n wenk ontvang en was gou op die toneel, waarna ‘n skietery tussen hulle en die rowers uitgebreek en van die boewe gevlug het.

Donderdag 13 Julie

* Meer as 30 families het by die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Gemeenskappe – die CRL- gekla dat lede van hul families weens vreemde geloofspraktyke dood is.

Die voorsitter van die kommissie, Thoko Mkhwanazi-Xaluva, sê daar kan egter baie meer wees.

Die ondersoek deur die CRL kom nadat daar ‘n reeks voorvalle aan die lig gekom het waar aanbidders deur hul geloofspraktisyns gedwing is om tydens dienste onder meer slange te eet, petrol te drink en die predikers te soen.

*As voëlgriep nie baie vinnig uitgewis word nie, gaan nóg 2500 mense in die sukkelende Suid-Afrikaanse hoenderbedryf hul werk verloor.

Die hoenderskou wat tydens die komende Thabazimbi Skou aangebied sou word is ook as gevolg hiervan gekanselleer.

Die verbod wat buurlande op die invoer van Suid-Afrikaanse hoender geplaas het weens die uitbreking van die virus gaan die hoender bedryf erg knou.

‘n Aansienlike deel van Suid-Afrika se braaikuikenuitvoer gaan na Namibië, Zimbabwe en Botswana en die verbod is ‘n groot slag vir die plaaslike bedryf wat al die afgelope twee jaar reeds ‘n afswaai in verkope ondervind.

*n Kouefront gaan die Wes-Kaap na verwagting Saterdagaand bereik en die komende naweek vir reën en selfs sneeu in die Noord- en die Oos-Kaap sorg.

Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het voorspel dat baie koue weerstoestande verwag kan word, met sneeu wat op hoogliggende gebiede in die Wes-Kaap en westelike dele van die Noord-Kaap kan val.

Oorstromings kan ook in die omgewing van Kaapstad, die Overberg-distrik en die Kaapse Wynlande-distrik voorkom.

* Pres. Donald Trump se kandidaat vir die pos van nuwe direkteur van die Amerikaanse federale speudiens-die FBI- , Christopher Wray, het onderneem om sy taak nougeset te verrig en nie aan politieke druk toe te gee nie.

Wray is benoem vir die pos nadat pres. Trump die vorige FBI hoof, James Comey, in Mei vanjaar afgedank het uit frustrasie oor sy volgehoue ondersoek na beweerde Russiese inmenging in verlede jaar se presidentsverkiesing.

Wray was adjunk-prokureurgeneraal in die voormalige president George W. Bush se regering.

*Paaie in verskeie dele van Gauteng moes vandag gesluit word toe betogers wat gratis grond en behuising eis, die verkeer ontwrig en motoriste met geweld gedreig het.

Die polisie is op die toneel van twee betogings in Pretoria-Wes en Lenasia-Suid in Johannesburg.

‘n Vragmotor en twee voertuie is aan die brand gesteek tydens ‘n diensleweringsbetoging gisteraand laat in die Pretoriase voorstad Hercules.

* Die polisie soek na ‘n verdagte in verband met die moord op ‘n ma en haar dogter in hul huis in Germiston, oos van Johannesburg.

Die twee bejaarde vroue van onderskeidelik 91 en 70 jaar, is met ‘n stomp voorwerp doodgeslaan.

Die motief vir die moord blyk roof te wees aangesien die huis geplunder is.

*Die taxivereniging, SANTACO, sê die sluiting van taxistaanplekke en roetes in Soweto, Johannesburg, is nie ‘n oplossing nie.

Dit volg op die besluit van die Gautengse departement van paaie en vervoer om taxistaanplekke vir ‘n maand te sluit en roetes op te skort weens die voortgesette geweld oor roetes.

‘n Woordvoerder van SANTACO in Gauteng, Ralf Jones, sê hulle beplan om dringend met die regering te vergader.

*Sewe vermeende rowers wat van die kaping van ‘n geldwa aangekla word , verskyn vandag in die Lebowakgomo-landdroshof in Limpopo.

Die polisie het die mans vroeër die week ná ‘n rooftog in ‘n winkelsentrum op die dorp in hegtenis geneem.

Een van die verdagtes is in die skietery met die polisie doodgeskiet.

* Die Wes-Kaapse agentskap vir die bevordering van handel en beleggings, WESGRO, sê sy landbousakebeleggingseenheid het die afgelope vier maande beleggings van 150 miljoen rand uit die buiteland bekom.

WESGRO verwag dat dit meer as 500 nuwe werksgeleenthede in die provinsie se landbousakesektor sal skep.

Dit bring die totale belegging in die sektor oor die afgelope drie jaar op meer as een en ‘n half miljard rand te staan.

*Minstens agt mense is tydens die jongste bulwedloop in Pamplona in die noorde van Spanje beseer.

Die San Fermin-fees lok elke jaar duisende besoekers van regoor die wêreld. Sewe mans en ‘n vrou, almal Spanjaarde, is deur die bulle gegaffel of vertrap.

Die sneeu wat Sondag in die Wes- en Oos-Kaap verwag word, gaan swaarder wees as wat voorheen verwag is en mense is gewaarsku dat passe gesluit kan word.

Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku sneeu kan so laag as 1 200 m tot 1 400 m bo seevlak voorkom en nié net in die hoogliggende dele van die berge soos voorheen verwag is nie.

Mense is ook gewaarsku teen moontlike vloede Sondagoggend in Kaapstad, die Overberg en die Kaapse Wynlande.

Snerpende koue kan Sondag oor die Wes- en Noord-Kaap verwag word. Die temperature in die res van die land gaan in die algemeen ook kouer word.

Motoriste is gewaarsku dat die verkeer ontwrig kan word omdat bergpasse moontlik gesluit kan word.

Die kouefront sal Saterdagaand en Sondag vroegoggend vanaf die Wes-Kaap na die res van die land beweeg.

Reën kan reeds Saterdagmiddag in die Wes-Kaap verwag word en reënbuie sal van Sondag af in die Oos-Kaap begin uitsak.

’n Sterk tot stormsterk wind word Sondag oor die grootste dele van die land verwag.

’n Suidwestewind met ’n sterkte van sowat 70 km/h word tussen Kaap St. Francis en Oos-Londen verwag.

Boonop word daar Saterdagaand groot branders van hoër as 4 m vanaf Kaap Columbine tot by Port Elizabeth verwag, wat Sondag na Oos-Londen sal versprei en teen Maandagmiddag na Kosibaai sal uitbrei.

Maandagoggend word branders van tussen 6 m en 9 m tussen Kaappunt en Oos-Londen verwag.

Besoek www.weathersa.co.za vir meer inligting en hou Twitter by @SAWeatherServic dop vir meer nuus soos die front ontwikkel en versprei.

A woman has been thrown to her death after a low flying plane blew her off her feet at a famed Caribbean beach.

The New Zealand woman joined hundreds of other tourists at Saint Maarten to watch planes taking off at the beach-side Juliana International Airport.

The woman, 57, was holding onto the fence when she was blown from her feet before hitting her head on the rocks and suffering fatal injuries.

Tourists visiting the picturesque beach regularly climb up onto rocks to watch planes come into land, despite signs specifically warning against the danger.

The woman is believed to have been with her family when a Boeing 737 took off for Trinidad at about 6pm, tossing her back onto the concrete.

The woman suffered serious injuries after hitting her head on the concrete and was rushed to Saint Maarten Medical Center, where she died shortly afterwards.

Several police patrols and paramedics had rushed to help the woman.

In a statement, Saint Maarten police warned:

‘The landing and taking off of all types and size of aircraft at the international airport of Saint Maarten is well known world wide as major tourist attraction.

‘Many tourists come to the island to experience the thrills of the landing of approaching aircraft’s flying low above their heads and the holding on to the airport fence and standing in the jet blast of large aircraft’s taking off. Doing this is however extremely dangerous.’

*Nuus verskaf deur Kobus de Kock PenOrent Nuus