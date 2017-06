Nuus vanaf 16 Junie

Donderdag 22 Junie

Stakers brand Bloemfontein Stadsaal

Die eeu oue Bloemfonteinse stadsaal, ’n verklaarde historiese erfenisgebou, is Woensdagaand in ’n brand verwoes nadat woedende werkers van die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie (Samwu) dit vroeër die aand aan die brand gesteek het.

Omstanders het hul skok en verslaentheid uitgespreek. Die dramabiblioteek wat in die stadsaal gehuisves is, het ook in die slag gebly.

’n Oorlog in die kleine het losgebars toe meer as 1 000 lede van die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie (Samwu) die binnekant van die stadsaal aan die brand gesteek en die polisie hulle met skokgranate, rubberkoeëls en water uiteen gejaag het.

Terwyl ’n dik rookwolk oor die middestad gehang het, het die stakers die strate ingevaar en bewegende en stilstaande voertuie met klippe en bottels gegooi. Hulle het verdere skade aangerig so ver as wat hulle gegaan het.

Die stadsaal is meer as ’n eeu oud en is ’n verklaarde historiese erfenisgebou.

Sondag 18 Junie

Verwoestende brand eis baie lewens in PortugalDie verwoestende brand wat Portugal die naweek getref het, het die lewens van 61 mense geëis, baie daarvan wat in hul motorvoertuie vasgekeer is.

Die land se eerste minister Antonio Costa het dit die grootste tragedie die afgelope jare is sover dit brande aan betref.

Nooddienste het Sondag 156 brande regoor die land beveg. Van die brande woed in die bergagtige gebied sowat 200km noord-oos van die hoofstad Lisbon.

Die sowat 1 600 brandslaners is bygestaan deur 400 voertuie en 18 vliegtuie.

Die brande het Saterdag tydens ‘n hewige hittegolf met temperature hoër as 40 grade Celsius en ‘n reënlose donderstorm begin toe die weerlig vermoedelik ‘n boom getef het.

Severe turbulence left passengers injuredAt least 26 people were injured, four seriously, when turbulence hit a China Eastern Airlines flight from Paris on Sunday, state media reports.

The turbulence struck as flight MU774 was on its way to Kunming, in the southern Yunnan province.

Passengers suffered broken bones, cuts to the scalp and soft tissue injuries, the Xinhua state news agency reported.

It said that during the turbulence, several passengers’ heads and shoulders collided with the luggage racks, some luggage racks broke from the impact, and some luggage fell off the racks and hit customers.

The airline said on its Weibo account that the Airbus A330, that had taken off from Paris’ Charles de Gaulle airport, landed safely in Kunming.

Maandag 19 Junie

Brit ry met voertuig tussen aanbidders inDie man 47-jarige man wat daarvan verdink word dat hy ‘n terroriste aanval op Moslems by ‘n noord Londen moskee in Finsbury Park uitgevoer het deur met sy voertuig tussen die aanbidders wat die gisteraand se gebede na die dag se vas verlaat het in te ry, het blykbaar aan omstanders gesê dat hy Moslems wou doodmaak.

Volgens die Britse minister van sekuriteit, Ben Wallace, was die man, pa van vier kinders, onbekend aan sekerheidsdienste en het vermoedelik op sy eie opgetree in die voorval waarin een persoon gesterf het.

Aanlyn volgelinge van die sogenaamde Islamietiese Staat was vinnig om die voorval te gebruik as voorbeeld van wat hulle sien as wydverspreide vyandigheid teenoor Moslems wat in die Weste woon.

British man arrested after hitting Muslims with vanThe 47-year old man arrested on suspicion of carrying out a terror attack at a north Londen mosque at Finsbury Park by hitting Muslims leaving the mosque after attending last night’s evening prayers breaking the fast for the day with his van, apparently told bystanders that he wanted to kill Muslims.

Security Minister, Ben Wallace, said that the suspect, father of four, was not known to local security services and was believed to have acted alone in the incident where one person died.

Online followers of the so called Islamic State was quick to use the incident as proof to what they regard as widespread hostility towards Muslims living in the West.

Dinsdag 20 Junie

Hoë dagtemperature kortwiek pogings om brande te blusHoë dagtemperature kortwiek pogings om die verskroeiende brande in Portugal, wat reeds die lewens van 64 geëis en 130 mense beseer is, onder beheer te bring terwyl daar gevrees word dat alhoewel sowat 70-persent van die brande onder beheer is, dit weer mag opvlam as gevolg van sterk winde wat vandag verwag word.

Baie mense is in hul motors of ‘n entjie daarvan doodgebrand terwyl hulle probeer vlug het van die vuur wat vinnig op boomhoogte versprei het.

Baie inwoners word steeds forseer om hulle wonings te ontruim terwyl meer as een-duisend brandslaners wat steeds op verskeie fronte voort woed.

Soaring day temperatures hamper efforts to kill fires

Soaring temperatures hamper efforts to bring the ranging fires in Portugal under control while fears exist that although about 70-percent is under control, windy conditions today could reignite the fire which already claimed the lives of 64 and left 130 injured.

Many died in their cars or a short way from them as they tried to flee the fire which was spreading at tree-top height.

Many resident are still forced to be evacuated while more than one-thousand firefighters tackle the blaze which continues to rage on several fronts.

*Wayde van Niekerk does it again

Athletics: Olympic champion Wayde van Niekerk set a new 100 meter personal best at the 22nd edition of the International Athletics Meeting in Velenje, Slovenia on Tuesday.

The South African athlete stopped the clock in a time of 9 point 9-4 seconds clipping zero point zero-four seconds from his previous career best.

Woensdag 21 Junie

*Boer sterf in plaasaanval

‘n 67-jarige man is dood en sy vrou ernstig beseer toe hulle gisteraand laat

in hul plaashuis naby Haenertsburg in Limpopo deur ‘n bende rowers oorval is.

Die egpaar is aangerand en van hulle vuurwapens beroof.

Niemand is tot dusver in verband met die plaasaanval in hegtenis geneem nie.

Woensdag 21 Junie

Popular actress shot in her house

A popular actress was shot and wounded early this morning during a home burglary on a smallholding in Randburg, Johannesburg.

Spokesperson of Netcare911, Chris Botha, said that she was shot twice when several gunmen entered her house shortly after midnight.

She was treated on the scene before she was taken to hospital.

Her name has not yet been released.

Gewilde aktrise in haar huis geskiet

‘n Gewilde aktrise is vanoggend vroeg gedurende ‘n gewapende rooftog op haar kleinhoewe in Randburg, Johannesburg gewond.

Die woordvoerder vir Netcare911, Chris Botha, sê dat sy twee keer gewond is toe skote op haar afgevuur is toe gewapende mans haar huis kort na middernag betree het.

Sy is op die toneel gestabiliseer en in ‘n hospitaal opgeneem.

Haar naam is nog nie vrygestel nie.

Party Provinsies vaar beter

*Sekere provinsies se munisipaliteite het verlede jaar hul finansiële bestuur verbeter, maar in totaal het plaaslike regerings dit nie reggekry om die belowende vyfjaar-momentum te handhaaf wat in die boekjare 2011 tot 2015 bereik is nie.

Dit blyk uit die ouditeur-generaal , Kimi Makwetu, se jongste ouditverslag oor 263 munisipaliteite vir die 2016-boekjaar.

Wes-Kaapse munisipaliteite, wat deur die DA beheer word, loop weer voor met skoon oudits en die persentasie munisipaliteite in die provinsie met skoon oudits het van 73 persent tot 80 persent in die 2016-boekjaar verbeter.

Vermeende Terrorisme voorval ondersoek deur FBI

Die Amerikaanse inligtingsburo (FBI) ondersoek ‘n voorval van vermeende terrorisme nadat ‘n lughawe polisie-beampte aan diens by die Michigan se lughawe in Amerika, vandag deur ‘n man, wat “Allahu Akbar” geskreeu het, aangeval en gewond is. Die man is as Amor Ftouhi, ‘n Kanadese burger, geïdentifiseer.

Ftouhi het tydens die ondervragings nadat hy gearresteer is, sy haat vir die Verenigde state uitgespreek.

Kanadese polisie het die man se huis deursoek en arrestasies is gemaak. Televisie beelde het gewys hoe drie vrouens met hul gesigte met komberse bedek deur die Kanadese polisie weggelei word.

*Die Haairaad gaan môre met die hulp van ‘n vliegtuig probeer vasstel of daar vanjaar ‘n sardientjieloop aan die KwaZulu-Natalse kus gaan wees.Die eerste sardientjies het vanoggend hul opwagting by Scottburgh aan die suidkus gemaak en groot opgewondheid onder inwoners en vakansiegangers veroorsaak.Die Haairaad meen dat die sardientjies wat vanoggend opgemerk is nié deel van die hoofskool is nie en dat daar nog nie sprake van ‘n sardientjieloop is nie.

Donderdag 22 Junie

Zuma steeds gekant teen geheime stemming

President Jacob Zuma is gekant teen ʼn geheime stemming.

Dit het vanmiddag geblyk uit ʼn vraag van die VF Plus of hy ʼn geheime stemming sal steun gesien in die lig van die Grondwethof se uitspraak oor die saak vandag, sê dr. Corné Mulder, hoofsweep van die VF Plus.

Die hof het onder meer bevind die speaker is wel by magte om te besluit of ʼn geheime stemming toegelaat kan word of nie.

Op die vraag of hy ʼn geheime stemming sal steun, het die president geantwoord hy verkies dat die parlement moet bly stem soos met die vorige stemmings wat oop was en waar gesien kan word hoe elke lid stem.

Dr Mulder sê dit is duidelik dat pres. Zuma nie sy party-koukus vertrou om oor hom te stem as hy nie elkeen se stem na die stemmery kan kontroleer nie.

