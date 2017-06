Nuus sedert 7 Junie

13 Junie

Opname volg na brandskade aan eiendomme

Die beskadigde infrastruktuur veroorsaak deur die vernietigende brande wat die Suid-Kaap Woensdag verlede week getref het, geniet nou voorrang nadat die brande die einde van die naweek uiteindelik onder beheer gekry en geblus is.

Knysna is die dorp wat die ergste getref is in hierdie brand waartydens 439 huise verwoes is waar die brand op sy ergste was. ‘n Finale skade-opname moet nog gedoen word.

Verskeie huishoudings wat as gevolg van die swak ekonomiese posisie van die land nie meer hul versekering op hul eiendomme kon bekostig nie, is onder die huiseienaars wat nou alles verloor het.

Sewe mense onder wie twee vrywillige brandbestryders, ‘n seuntjie van 3-jaar en ‘n meisie van 4-jaar is dood weens brande in die Knysna- Plettenbergbaai omgewing. In totaal het 349 brandbestryders, ondermeer die span van Henk Havenga van Thabazimbi se nooddienste, asook 1106 mense gemoeid met nooddienste was in Knysna saamgetrek om hulp te verleen.

Die waarnemende munisipale bestuurder van Knysna, Johnny Douglas, het Sondag op ’n perskonferensie gesê dat Knysna se watervoorraad onder erge druk is weens die verwoestende brande en teen Sondag was daar slegs water vir sowat 28 dae in die dorp se dam oor.

Watertenkwaens het nog gebottelde water in Simola, Brenton-On-Sea en Brenton-On-Lake, Belvidere, Knysna Heights en Buffelsbaai afgelewer.

Hoof-foto: Jackie Kruger

Assessment of fire damage to properties

The damaged infrastructure caused by the inferno which hit te South Cape last week Wednesday, enjoys main priority since the fires were eventually stopped over the following weekend.

Knysna was hit worst of all towns with 439 residents in the epicentre of town where the fire was at its worst, being destroyed. A final assessment stil have to be done about the real damage to property.

A number of households who could not, due to the poor economic status of the country, keep up with insurance premies, were amongst the house owners who lost everything.

Seven persons, including two volunteer fire-fighters, a boy of 3-years and a girl of 4-years, lost their lives in the fire in the Knysna- Plettenberg Bay area.

A total of 349 fire-fighters, including a team of Henk Havenga of Thabazimbi Emergencies, as well as 1106 people involved in emergencies cervices, were on the scene to give support.

At a media conference on Sunday, the acting municipal manager of Knysna, Johnny Douglas, said that the town’s water supply was under severe pressure since the fire, with only 28 days of water left in the town reservoir dam.

Water-tankers also supplied bottled water to Simola, Brenton-On-Sea and Brenton-On-Lake, Knysna Heights and Buffelsbaai.

Main Picture: Jackie Kruger

Woensdag 7 Junie

Bekende TV regiseur- en aanbieder dood tydens roof by restaurant

Die bekende en begaafde Johan Botha, aanbieder van TV programme soos 50/50 en het gereeld bydraes vir M-Net se aktualiteitsprogram Carte Blance asook die Sondagaandprogram Nagmusiek op Pretoria FM en ander klasieke musiek-programme aangebied, is verlede week Woensdag tydens ‘n rooftog in Johannesburg doodgeskiet.

Na bewering is twee vuurwapens en kontant gesteel.

Johann en sy vriend (Werner) Swazi Perchtold, was mede-eienaars van die Zebra House Inn kroeg/restauramt in Jeppe Johannesburg toe vier rowers, drie mans en ‘n vrou, onder die voorwentsel dat hulle kom kos koop het, hul vuurwapens op die mans gerig en hulle trompop geskiet het. Beide mans is noodlottig getref.

Twee mans en ‘n vrou is Dinsdag in Melville Johannesburg in verband met die voorval in hegtenis geneem.

TV Producer killed during armed robbery at restaurant

Carte Blanche producer and former 50/50 presenter, Johann Botha, has been tragically shot and killed during an armed robbery at a bar/restaurant in Johannesburg. The bar owner Werner ‘Swazi’ Perchtold was also killed.

The shocking incident occurred on Wednesday evening, at the Zebra House Inn in Gauteng’s Maboneng district.

According to police spokesperson, Captain Kay Makhubele, three men and a woman entered a restaurant in Johannesburg and bought some food, before pointing their firearms at the Perchtold. Both Perchtold and Botha, were shot in their upper body. The suspects allegedly stole two pistols and cash.

Spokesperson, Captain Richard Munyai, said one woman and two men were arrested in Melville, Johannesburg on Tuesday night.

PG du Plessiss oorlede

Die bekende Afrikaanse skrywer en Dramaturg, PG du Plessis, is Woensdag 7 Junie na ‘n lang stryd teen prostaatkanker in die Mooimed-Hospitaal in Potcheftroom oorlede.

Sy dogter, professor Marita Cernelley het gesê dat haar pa haar op die regte pad gehou en geleer het om uit die boks te dink. Carnellery, professor in regte aan die Noordwes Universiteit het gesê dat PG haar en haar broer, Frits, en sy kleinkinders se grootste held was: “Hy het my en my broer gedwing om uit die boks te dink toe dit nog in die 70’s ‘n vreemde ding in Afrikaner gesinne was om te doen.

Met ‘n plaasnaam van “De Moer”, by Rysmierbult net buite Potchefstroom waar PG en sy vrou gewoon het, was dit duidelik dat TV dalk die regte kanaal vir PG was om uit die boks te dink.

PG en sy vrou Marie was 58 jaar lank getroud. Hy word oorleef deur sy vrou, twee kinders, vyf kleinkinders en twee agterkleinkinders.

Sondag 11 Junie

*Atletieknuus: Wayde van Niekerk het in die vroeë oggendure die Suid-Afrikaanse rekord in die 200 meter laat tuimel tydens die Golden Spike-byeenkoms wat in Jamaika gehou is.

Hy het die wedloop in 19.8-4 sekondes gehardloop om Anaso Jobodwana se rekord van 19.8-7 sekondes wat hy in 2015 in Bweijing opgestel het , te verbeter.

Die byeenkoms was die bekroonde Usain Bolt se laaste op eie bodem met die agtmalige Olimpiese kampioen wat aan die 100 meter deelgeneem het.

Maandag 12 Junie

Modderstortings tydens monsoon reën eis lewens

Volgens berigte uit die suid-ooste van Bangladesh is 92 mense, waaronder 5 soldate wat besig was om opruimingswerk te doen, Maandag dood tydens verskeie modderstortings wat gevolg het op swaar monsoon reën.

Die dodetal kan styg soos reddingswerkers afgeleë gebiede, wat weens die ongure weer, telekommunikasie- padverbindings en elektrisiteitstoevoer wat afgesny is reddingspoging in die wiele ry, bereik word.

Baie mense is onder die modder begrawe aangesien sommige bewoners in bergagtige gebiede gedurende die nag deur die modderstortings oorval is terwyl hulle geslaap het.

Die volle omvang van die ramp kan eers bepaal word sodra die reënweer opklaar.

Landslides following monsoon rains claimed lives

Heavy monsoon rain has triggered landslides Mondau night in south-east Bangladesh, with officials reporting 92 people killed, including five soldiers.

Police warned that the death toll would likely rise as emergency workers reached remote parts of the affected area, where telephone and transport links had been cut.

People were buried in the mud when especially in the mountainous areas, the slide occur while they were sleeping.

Once the rain has stopped, a clear picture of the disaster can be drawn.

Dinsdag 13 Junie

Twee perronne gesluit na treine brand

Twee perronne is Dinsdag by die Kaapstad Stasie gesluit nadat pendelaars treine aan die brand gesteek het kort nadat dienste hervat is nadat daar sedert 14:00 tot 20:00 Maandag probleme met die diensverskaffer se kragtoevoer op die Maitland-stasie ondervind is wat alle roetes beïnvloed het.

Buiten die skade aan die treine en perronne, is selfoonwinkels op die stasie geplunder en besteel van voorraad.

Volgens die Metro-rail woordvoerder, Riana Scott, is twee perronne gesluit totdat ingenieurs die skade kon bepaal.

Die Metro-rail streeksbestuurder, Richard Walker sê dat die boewery verdere druk op Metro-rail se verminderde kapasiteit plaas. Pendelaars het ‘n geldige kwessie met dienslewering maar boewery kan nie verskoon word nie.

Two platforms closed following arson at Cape station

Two platforms was closed on Tuesday following arson of trains at the Cape Town station when frustrated Metrorail commuters went on a rampage, damaging and looting shops at Cape Town Station on Monday night, following delays related to power supply during the day at the Maitland station from 14:00 till 20:00, affecting all routs. Apart from the damage to coaches and platforms, cell phone shops in the station was also vandalised and looted.

Metro-rail spokesperson, Riana Scott, said that two platforms on the Cape Town station will be closed until engineers have done their final assessment of the damage.

According to Metro-rail area manager, Richard Walker, criminals contribute to extra pressure on the Metro-rail system and although commuters have a valid problem with service provision, hooliganism can not be excused.

Chairperson of Eskom board resigns

Public Enterprises Minister Lynne Brown announced late on Monday night that the chairperson of the Eskom board, Dr Ngubane had resigned from his post.

According to Chief whip on the ANC Study Group on public enterprises,

Zukiswa Rantho, said that Dr Ngubane, as chairperson of the board, was central in the processes which led to the now rescinded reappointment of Mr Brian Molefe at Eskom.

The Democratic Alliance (DA) said that the resignation of Ngubane would not excuse him from liability for the breakdown of governance at Eskom. DA spokesperson on public enterprises Natasha Mazzone said in a midnight statement that Ngubane’s resignation follows the damning revelations of the capture of Eskom leadership by the Guptas, and the breakdown of corporate governance at Eskom, and still had much to answer for.

Voorsitter van Eskom Raad bedank

Die minister van Openbare Sake, Lynne Brown, het Maandag tydens ‘n nagtelike verklaring bekend gemaak dat die voorsitter van die Eskom raad, Dr Ngubane, uit sy pos bedank het.

Volgens die hoofsweep van die ANC Studiegroep oor openbare sake, Zukiswa Rantho, het gesê dat dr Ngubane het sentraal gestaan in die herroepings-proses van Brian Molefe as hoofbestuurder van Eskom.

Die Demokratiese Alliansie (DA) sê dat die bedanking van Ngubane verskoon hom geensins van sy aanspreeklikheid tot die afbreking van die Eskom bestuur nie. Die DA woordvoerder oor Openbare Sake, Natasha Mazzone, se in ‘n middernagtelike verklaring dat sy bedanking kort op die verdoemende getuienis oor die kaping van die Eskom leierskorps deur die Guptas asook die ineenstorting van korporatiewe bestuur by Eskom volg, en dat hy nog oor baie sake verantwoording moet doen.

Woensdag 14 Junie

Twee in besit van renoster horing op OR Tambo betrap

Twee verdagtes is gister by die doeane by die OR Tambo internasionale Lughawe in Johannesburg in hegtenis geneem nadat hulle met tien renosterhorings met ‘n gesamentlike waarde van sowat 2-komma-8-miljoen rand in hulle besit betrap is.

Die twee individue was op ‘n vlug van Suid-Afrika na Hongkong bespreek.

Dit volg op die beslaglegging Sondag deur doeanebeamptes op renosterhorings by die lughawe met ‘n gesamentlike gewig van bykans 25 kg wat in twee sakke versteek was.

Two suspects found with rhino horn at OR Tambo

Two suspects were arrested at the OR Tambo International Airport in Johannesburg after 10 rhino horns with an assumed value of about 2-comma-8-million rand were found in their possession.

The two individuals were booked on a flight from South Africa to Hongkong.

These arrests follow close one the seizing of rhino horn to the weight of about 25 kg hidden in two bags at the airport on Sunday.

Woonstelblok in vlamme gehul

Ongeveer 200 brandweermanne spook sedert vroegoggend om ‘n brand te blus wat ‘n woonstelgebou in Wes Londen in Engeland in vlamme omhul, terwyl ooggetuies beweer dat inwoners op die boonste vloere waargeneem is nadat hulle iets soos flitsligte tussen die vlamme gewaar het.

Volgens die BBC se Andy Moore, wat vanaf die toneel verslag doen, is die hele toringblok aan die brand en daar bestaan die gevaar dat dit mag ineenstort.

* Volgens die jongste inligting is minstens 17 mense dood terwyl word 60 mense vir rookinaseming en brandwonde behandel is nadat die 24 verdieping woonstelblok aan die brand geraak het.

Tower block blaze in London

About 200 fire fighters are tackling the huge fire engulfing a tower block in West London in the UK early this morning with eyewitnesses claiming people are trapped inside their homes after seeing what could be torches flashing at the top of the block of flats.

According to BBC’s Andy Moore, reporting from the scene, the whole tower block was alight from the tenth floor upwards and there are fears that the building might collapse.

* According to the latest information, at least 17 people died while 60 people were treated for smoke inhalation and burns after the 24 story building caught fire.

VF Plus waarsku oor burgeroorlog

*’n Waarskuwing deur die leier van die Vryheidsfront Plus , Pieter Groenewald, aan die EFF dat hul herhaaldelike oproepe vir grondonteiening sonder vergoeding tot ’n burgeroorlog kan lei, het gister opslae in die Nasionale Vergadering gemaak.

Groenewald het in ’n debat oor die versnelling van grondhervorming gesê dit

gaan die hooftema in die 2019-verkiesing wees aangesien daar ’n kompetisie tussen die ANC en EFF is oor aan wie hulle die meeste beloftes oor grond kan maak.

Hy het onder meer gesê dat enigiemand wat dink dat grond sonder vergoeding onteien kan word, in ‘n droomwêreld leef.

* Amerikaanse wetenskaplikes het ‘n middel ontwikkel wat sonlig naboots om vel te laat verbruin.

Die middel prikkel die vel om die bruin vorm van melamien af te skei.

Die span by die Massachusetts Algemene Hospitaal hoop dat hul ontdekking velkanker kan voorkom en selfs die sigbare tekens van veroudering sal vertraag.

*Die graderingsagentskap – Moody’s – het sy krediet-afgraderings voorgesit met Eskom, Sasol, MTN, die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika en sewe ander maatskappye wat afgegradeer is.

Moody’s het Maandag ook die vyf vernaamste banke en versekeraars afgegradeer meestal tot die kerf bó rommelstatus.

Dit is een van tientalle afgraderings wat Moody’s die afgelope dae gedoen het nadat Suid-Afrika se staatskuld tot die laagste beleggingsgraad afgegradeer is.

Donderdag 15 Junie

*A suicide car bomber has attacked a pizza restaurant in Somalia’s capital Mogadishu, killing at least eleven people.

The attackers are holding a number of hostages in the building.

Militant Islamists from the al-Shabab group have claimed responsibility for the attack.

Plaasaanval

*’n Man is dood nadat hy en sy vrou gisteraand op ’n plaas in die Haenertsburg-gebied naby Polokwane in Limpopo aangeval is.

Twee gewapende mans het die man, wie se naam nog onbekend is, in een van sy bene geskiet en hom erg aangerand.

Sy vrou is ook deur die boosdoeners aangerand maar het net geringe beserings.

*A man was killed and a woman left injured late last night after an apparent farm attack in the Haenertsburg area near Polokwane in Limpopo.

A man, believed to be in his 60s was found lying in the kitchen while a woman, also believed to be in her 60s, was found lying in the bedroom.

ER24 paramedics assessed the patients and found that the man had sustained a gunshot wound to his leg, as well several large wounds and fractures.

The woman was assessed and found to have sustained minor injuries.

*Die Kamer van Mynwese sê hy verwerp die mynbouhandves wat vandag bekend gestel en sonder enige raadpleging met die bedryf opgestel is.

Die kamer gaan ’n interdik aanvra om die inwerkingstelling van die handves te stuit.

Afgesien van die eis dat 30 persent van mynmaatskappye voortaan in swart besit moet wees, vereis die mynbouhandves ook dat 60 persent van alle senior bestuurders, 75 persent van middelvlak bestuurders en 88 persent van junior bestuurders swart moet wees.

Die nuus het daartoe gelei dat die maatskappye se aandele op die JSE vandag skerp gedaal het. Die waarde van die rand het met twee persent teenoor die dollar verswak.

Ingevolge die nuwe omstrede mynhandves wat die minister van minerale hulpbronne, Mosebenzi Zwane, in Pretoria bekendgestel het, sal daar ook van maatskappye wat mynregte het verwag word om een-persent van hulle jaarlikse omset aan uitsluitlik swart gemeenskappe te betaal.

*Nuus deur Kobus de Kock PenOrent Nuus