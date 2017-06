Nuus sedert Vrydag 26 Mei tot 1 Junie

Bus vol Christene geteiken deur IS

‘n Bus wat Koptiese Christene in Egipte na die St Samuel klooster in die Minya provinsie sowat 135 km suid van Kairo, hoofstad van Egipte, vervoer het, is deur gewapende magte oorval wat die lewe van ten minste 28 mense geëis het terwyl ongeveer 25 mense gewond is.

Alhoewel niemand nog aanspraak op die aanval gemaak het nie, is dit bekend dat militante van die Islamitiese Staat verskeie Kopts Christene die afgelope maande geteiken het.

Alhoewel die meeste Kopts in Egipte bly, het die kerk omtrent een miljoen lede buite Egipte en dateer die kerk se ontstaan vanaf sowat 50 jaar na Christus.

DA leier toegang tot Zambië geweier

Die leier van die Demokratiese Alliansie, Mmusi Maimane, is Donderdag, 25 Mei, verhoed om die hofsaak van leier van Zambië se opposisieparty, Haikainde Hichlema, in sy privaat hoedanigheid by te woon, nadat Zambiese polisie- en immigrasiebeamptes hom op die lughawe ingewag het.

Volgens Maimane se woordvoerder, Graham Charters, het die beamptes die vliegtuig binnegegaan kort nadat dit om 18:30 in Lusaka geland het.

Sy selfoon is afgeneem en dit is duidelik aan Maimane gestel dat hy nie welkom in die land is asook dat hy op die eerste beskikbare vlug na Suid-Afrika terug gestuur sal word.

Maimane het Donderdagaand weer op die OR Tambo Lughawe in Johannesburg geland.

Four criminals dead after shoot-out on highway

What started as a routine patrol by the police’s flying squad in Benoni on the East Rand, left four suspected robbers dead and rifles and explosives found in the boot of the hijacked car in which they were travelling.

The vehicle was hijacked in Yeoville Johannesburg during April and was spotted during peak hour traffic Friday morning on the N12 highway at the Putfontein off-ramp in Benoni. The national police spokesperson confirmed the incident and said the shootout started after the driver refused to stop when ordered to do so and the occupants responded with firing at the police, forcing the police to returned fire.

ER24 spokesperson Russel Meiring said they found two men with gunshot wounds lying in a vehicle. Two others with gunshot wounds were found lying a short distance away in the veld.

Meiring said two law enforcement officers sustained minor to moderate injuries.

Kaapingsklag lei tot ares van klaer

‘n Man wat ‘n saak van kaping by die polisie wou indien, is summier in hegtenis geneem nadat hy geïdentifiseer is as deel van agt mense wat reeds gearresteer is toe die polisie vroegoggend by die Glencore Wonderfontein steenkoolmyn naby Belfast in Mpumalanga op 15 mense toegeslaan het wat besig was om steenkool met gesteelde vragmotors weg te ry.

Die woordvoerder van die Valke in Mpumalanga, kaptein Dineo Sekgotodi, sê dat die nege verdagtes reeds vlugtig in die landdroshof in Belfast verskyn het op klagte van diefstal en poging tot moord. Ses verdagtes is steeds op vrye voet.

Sekgotodi sê dat steenkool ter waarde van R175 000 en vragmotors ter waarde van sowat R30 miljoen teruggevind is.

Al die vragmotors se registrasienommers was vals en die polisie is besig om inligting aangaande die wettige eienaars te bekom.

Complaint of Hijack led to arrest of complainant

A man who tried to lodge a complaint of hijacking with the police, wat taken into custody after being identified as being part of the eight persons already arrested when the police raided the Glencore Wonderfontein mine in Belfast Mpumalanga during the early morning hours and found 15 culprits stealing coal which was loaded on 12 stolen trucks.

The Hawks spokesperson in Mpumalanga, captain Dineo Sekgotodi, confirmed that nine suspects appeared briefly in the Belfast Magistrate court on charges of theft and attempted murder. Six of the suspects are still at large.

Sekgotodi said that coal to the value of 175-thousand rand and trucks to the value of R30 million were recovered.

The registration numbers of all the trucks were false and the police are busy to track the rightful owners.

Ope brief aan die ANC om Zuma uit pos te verwyder

ANC ondersteuners en veterane het die party se Nasionale Uitvoerende Komitee (NEC) versoek om leierskap te toon, aangaande ernstige staats-kaping bekommernis wat bestaan, tydens hul beraad Vrydag en Saterdag.

In ‘n ope brief word die NEC ernstig versoek om die verwydering van President Jacob Zuma, asook almal in die party wat deel van die Staat-kaping projek is, uit hul ampte te verwyder.

Monsoon reën laat spoor van verwoesting deur Sri Lanka

Vloede en modderstortings, veroorsaak deur die monsoon reën, het ten minste 91 persone dood en meer as 100 vermis in sy spoor in Sri Lanka gelaat terwyl sowat 20 000 mense verplig was om hul huis in die suide en weste van die land te ontruim.

Hierdie vloede word gereken as die ergste sedert 2003 toe ‘n soortgelyke monsoon 10 000 huise vernietig het en 250 mense gedood is.

Sri Lanka het ‘n beroep op die Verenigde Nasies gedoen om naburige lande vir bystand te vra.

Saterdag 27 Mei

Egiptiese magte slaan toe op terroriste kampe in Libië

Egiptiese magte het op terroriste opleidingskampe in die dorp Derna in die naburige Libië toegeslaan uit weerwraak nadat ‘n gewapende aanval deur 10 mans in militêre uitrustings met balaklawas en outomatiese gewere gister op ‘n konvooi van Koptiese Christene in sentraal Egipte gedoen is waarin 28 mense gedood en 25 ander beseer is.

Militêre bronne het aan Reuters gesê dat die militante wat in Liberië geteiken is wel vir die aanval verantwoordelik is en alhoewel niemand nog verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar het nie, Islamietiese Staat militante reeds die afgelope paar maande Koptiese Christene in Egipte geteiken het.

Egiptiese President, Abdul Fattah al-Sisi, het gesê dat hy nie sal huiwer om op terroriste-kampe toe te slaan nie en het ook ‘n beroep op die Amerikaanse President, Donald Trump, gedoen om lande wat terrorisme steun te straf.

Egyptian forces attack terrorist camps in Libya

Egyptian forces struck terrorist training camps in the town of Derna in the neighbouring Libya in retaliation for an attack when 10 gunmen wearing balaclavas in military outfits, yesterday attacked a convoy of Coptic Christians with automatic rifles in Central Egypt which left 28 dead and 25 injured.

Military sources told Reuters that the militants targeted in Libya were responsible for the attack and while nobody so far has taken responsibility for the attack, Militants from the Islamic State have targeted Copts several times in recent months.

Egyptian President Abdul Fattah al-Sisi, said he would not hesitate to strike terrorist camps anywhere and called on the American President, Donald Trump, to punish countries supporting terrorism.

Guptas already in control of the country

While Zuma fights for his political life amid accusations of State Capture and his links to the Gupta family, e-mails revealed to The Sunday Times, shows that the Guptas run South Africa.

The correspondence shows how the Guptas control cabinet members, parastal CEO’s, board members and even Zuma’s son, Duduzane, whose close corporation with the Gupta family made him a billionaire.

Zuma denied that the Guptas was central to a scheme for Zuma and his family to acquire residency in Dubai in the United Arab Emirates, by saying that his home was Nkandla.

Guptas regeer reeds die land

Terwyl Zuma veg vir sy politieke lewe te midde van beskuldigings van Staat-kaping en sy bande met die Gupta familie, het die Sunday Times bekend gemaak dat hulle e-posse gesien het wat aandui dat die Guptas in beheer van Suid-Afrika is.

Hierdie e-posse wys hoe die Guptas beheer oor die kabinetslede, semi-staatsinstellings en raadslede, ingesluit Zuma se seun, Duduzane, se samewerking met die familie wat hom ‘n miljardêr gemaak het, uitoefen.

Zuma het aantuigings, dat die Guptas vir hom en sy familie reeds eiendom in Dubai in die Verenigde Arabiese Emeritate bekom het, ontken en gesê dat sy huis Nkandla is.

Dinsdag 30 Mei

Selfmoordbomme eis baie lewens in Baghdad

Ten minste 31 persone is Dinsdag dood en 69 beseer in twee afsonderlike selfmoord bom-aanvalle in die Irakse hoofstad, Baghdad, deur die Islamitiese Staat by ‘n gewilde roomys winkel en ‘n motorbom wat tydens spitsverkeer, ontplof het.

Die aanvalle is ‘n paar dae na die aanbreek van die heilige maand, Ramadaan, wanneer Moslems deur die dag vas en na sononder die vas verbreek en tot laat in restaurante en kafees kuier en eet.

Volgens Associated Press het die Islamitiese Staat verantwoordelikheid vir die aanvalle aanvaar op twee inskrywings op ‘n militante webwerf wat gewoonlik deur ekstremiste gebruik word.

Suicide bombers claims several lives in Baghdad

At least 31 persons died Tuesday and 69 were injured in two different attacks in the Iraqi capital, Baghdad, by Islamic State suicide bombers at a popular Ice cream shop and a motorbom which was detonated during rush hour traffic.

The attacks follows a few days into the holy month, Ramadaan, when Muslims, fast during the day and after sundown break the fast with families filling cafes and restaurants where they stay up long into the night.

According to Associated Press, the Islamic State claimed responsibility for these attacks on two entries on a militant website which is mainly used by extremists.

Woensdag 31 Mei

Finland nie tevrede met onopgeleide onderwysers

Hoogs opgeleide onderwysers bepaal die sukses van ’n onderwysstelsel, aldus die minister van onderwys van Finland, Sanni Grahn-Lassonen, wat tans Suid-Afrikaanse skole en opleidingsinstellings besoek.

In Finland kry hulle die beste studente om op te lei as onderwysers en benodig onderwysers die minimum van ‘n meestersgraad vir hierdie beroep.

Aangesien die onderwysers so goed opgelei is, is dit ook nie nodig vir enige gestandaardiseerde toetse vir leerlinge nie aangesien hulle die versekering het dat die onderwysers hulle werk reg sal doen.

Finland not satisfied with untrained teachers

Well trained teachers determine the success of an educational system, according to the minister of education in Finland, Sanni Grahn-Laasonen, currently visiting South African schools and teaching institutes.

In Finland the best students are drafted into the education system where a master’s degree is the minimum requirement to teach.

Since the teachers are well trained, assessment tests to evaluate the scholars are not necessary as they can rely on teachers to do their job properly.

100 liter water per persoon in Kaapstad

Met slegs 100 liter water per persoon per dag sal Kapenaars van vandag af hul daaglikse waterkwota oorskry wanneer hul toilette meer as 10 keer per dag spoel.

Die burgemeester van Kaapstad, Patricia de Lille, sê dat met die winterreën wat wegbly is waterskaarste die nuwe normaal vir die stad en sy inwoners.

Die damme wat die stad bedien bevat almal minder as 20-persent water waarvan die laaste 10-persent onbruikbaar is.

100 litres of water per person in Cape Town

With only 100 litres water per person per day, Capetonians will as from today, exceed their water quota should they flush their toilets more than 10 times per day.

The mayor of Cape Town, Patricia de Lille, said with the lack of winter showers, water scarcity will be the new normal for the city and its people.

All the dams supplying the city with water, contains less than 20-persent water with the last 10-persent not fit for human consumption.

*Stratetiese olievoorraad verkoop

Strafregtelike stappe word oorweeg ná die verkoop van Suid-Afrika se strategiese olievoorraad.

Die minister van energie, Mmamoloko Kubayi, het aan aan LP’s gesê ‘n forensiese ondersoek na dié omstrede transaksie sal ook gedoen word.

Kubayi het gister ’n voorlegging aan die parlementêre portefeuljekomitee oor energie oor die verkoop van tien miljoen vate olie in 2015 gedoen.

*Die departement van water en sanitasie het uiteindelik ingegryp in die ergste droogte sover bekend in die Wes-Kaap.

Die departement het bekendgemaak dat hy boorgate gaan laat boor om bykomende waterbronne te soek

Die direkteur-generaal van die departement, Dan Matshitso, sê ontsoutings-aanlegte om seewater drinkbaar te maak, is een van hul planne om die waterskaarste te verlig.

*Die ouers van ’n kind wat aan sebrebrale gestremdheid ly weens hospitaalpersoneel se nalatigheid met haar geboorte , gaan meer as 29 miljoen rand kry om haar vir die res van haar lewe te versorg.

Die Gautengse departement van gesondheid het besluit om die geskil met dié ouers finaal te skik.

Nthatisi Promise Rakgatla van Naledi in Soweto is nou tien jaar oud.

* Nuus verskaf deur Kobus de Kock – PenOrent Nuus

Donderdag 1 Junie

Filippynse soldate sterf in lugaanval

Reuters berig dat 10 Filippynse soldate dood en 8 beseer is toe hulle deur hul eie magte in ‘n lugaanval getref is in die stad Marawi in die Filippyne waar hulle ontplooi is teen militante wat geallieerd is met die sogenaamde Islamietiese Staat.

President Rodrigo Duterte het ‘n week gelede ‘n noodtoestand uitgeroep op die suidelike eiland, Mindanao, waar Marawi gesetel is waar straatgevegte, aangevuur deur die weermag se poging om ‘n top militante leier te vang, tot botsings gelei het waarin meer as ‘n honderd mense gedood is.

Onder die militante wat gedood is was vegters van ten minste vyf ander nasionaliteite, insluitend, Saudi, Jemen en Tsjetsjenië.

Philippine soldiers die in air strike

Reuters reports that 10 Philippine soldiers were killed an 8 wounded when they were hit by their army’s own airstrike in the city of Marawi in the Philippines where they were fighting militants allied to the so called Islamic State.

President Rodrigo Duterte declared martial law last week on southern Mindanao island, on which Marawi City is located, where street battles, sparked by the attempted capture of a top militant leader by the army, left more than a 100 people dead.

Among the militants that have been killed were fighters from at least five other nationalities including Saudi, Yemeni and Chechen.

*Die meeste opposisiepartye het vanmiddag pres. Jacob Zuma se repliek op die debat oor sy begrotingsrede in die Nasionale Vergadering geboikot.

Die DA-leier Mmusi Maimane het gister ingeklim onder Zuma se leierskap en hom daarvan beskuldig dat hy die ANC vermoor het en dat die party in 2019 begrawe sal word.

Parlementslede van die EFF en die UDM het gister Zuma se begrotingsrede geboikot.

*Metrorail sê vanoggend se treinongeluk by Elandsfontein aan die Oos-Rand waarin een person dood is, was aan kabeldiefstal te wyte.

Ongeveer 50 passasiers is beseer toe ‘n trein van agter af in ‘n ander trein vasgery het.

‘n Woordvoerder van Metrorail, Goodman Matampi, sê die treine wat van spoor moes verwissel, is ten tye van die ongeluk deur werknemers gereguleer omdat die outomatiese sinjaalstelsel weens kabeldiefstal buite werking was.

*Altesame 44 voornemende migrante uit Ghana en Nigerië, wat na Libië onderweg was, is aan dors dood toe hul vragmotor in die Sahara woestyn in die noorde van Niger gebreek het.

Die ses oorlewendes, almal vroue het daarin geslaag om na ‘n afgeleë dorpie te loop.

Die migrante wou van Libië af per boot na Europa gaan.

* Nuus deur Kobus de Kock – PenOrent Nuus