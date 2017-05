Nuus deur die week vanaf Saterdag 20 Mei

Saterdag 20 Mei

Hunting Safari owner killed when crushed by elephant

A big game hunter was crushed to death on Friday 19 May after an elephant, which his friends had fatally shot, collapsed on top of him.

Theunis Botha (51) from Limpopo South Africa, was out on a hunting expedition at the Good Luck Farm in Gwayi, Zimbabwe, when they came across a herd of breeding elephants.

“The unfortunate incident happened when the hunting party got in the middle of a breeding herd of elephants and were attacked by female elephants,” Nyasha Simukai a spokesman for Zimbabwe National Parks, told CNN.

Simukai said the hunt, which was set to be held from May 16 to May 27, was legal.

Theunis Botha Big Game Safaris has been operating since 1983.

“Theunis embraced his hearts passion and engaged in full time big game safaris in and around South Africa, adding private ranches in Zimbabwe and Botswana as new destinations in 1991,” read the website.

Jag-Safari eienaar dood toe olifant op hom val

‘n Grootwild jagter is Vrydag 19 Mei dood toe ‘n olifant wat reeds die doodskoot gekry het, op hom geval het.

Theunis Botha (51) van Limpopo Suid-Afrika, was op ‘n jag ekspedisie op die plaas Gwayi in Zimbabwe, toe hulle op ‘n trop olifante met kleintjies afgekom het.

Volgens die woordvoerder van die Zimbabwe Nasionale Parke, Nyasha Simukai, het die noodlottige voorval gebeur toe hulle onverwags in die middel van die trop olifante beland het en die koeie op hulle afgestorm het.

Volgens Simukai was dit ‘n wettige jagekspedisie wat gereël is vir 16 tot 27 Mei.

Theunis Botha Grootwild Safaris is reeds sedert 1983 in bedryf en volgens die amptelike webblad het Theunis sy passie uitgeleef en was hy voltyds betrokke by grootwildjag in en om Suid-Afrika, met die toevoeging van wildplase in Zimbabwe en Botswana as nuwe eindbestemmings sedert 1991.

AfriForum reageer op One Settler, One Bullet

AfriForum Jeug het vandag ’n klag by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien teen studente van die Universiteit van Pretoria wat op kampus rondgeloop het met hemde waarop “One Settler, One Bullet” gedruk is.

AfriForum Jeug se Tuks-koordineerder, Julius Landman, sê dit is niks minder as haatspraak nie en kom neer op aanhitsing tot geweld

Hy sê die erns van die saak het klaarblyklik geen gewig by die universiteitsbestuur gedra nie aangesien geen optrede tot dusver teen die betrokke studente geneem is nie.

Minster Lynn Brown lieg vir Parlement

Volgens die amaBhungane vir ondersoekende joernalisme, het die minister van openbare werke Lynne Brown vir die Parlement gelieg in Desember toe sy ontken het dat Eskom enige kontrakte met Trillian Capital, ‘n finansiële dienste-maatskappy wat deur die Guptas besit word in assosiasie met Essa, gesluit het.

Binne dae na Browns se verklaring het Trillian Capital Eskom ‘n faktuur ten bedrae van 153-miljoen rand, buiten ‘n vroeër faktuur ten bedrae van 266-miljoen rand wat deur dieselfde firma ook teen Eskom uitgereik is.

Druk is besig om teen die minister op te bou sedert die heraanstelling van Brian Molefe as hoof uitvoerende bestuurder van Eskom, aangesien sy volgens berigte uit Luthuli Huis gevra is om vir Molefe uit sy pos te verwyder of om die Eskom raad onder voorsitterskap van Ben Ngubane te ontbind.

Minister Lynne Brown lied to Parliament

According tot the amaBhungane Centre for investigative journalism, the public enterprise minister, Lynne Brown, lied to parliament in December when she was asked if Eskom signed any contract with Trillian Capital, a financial services company owned by Gupta assosiate Essa.

Within days of Brown’s statement, Trillian invoiced Eskom 153-million rand, aside from the 266-million rand invoiced earlier to Eskom by the same company.

Pressure has been mounting up on minister Lynne Brown since the reinstatement of Brian Molefe into Eskom as chief executive, as Luthuli House she was reportedly asked either to remove Molefe or dissolve the board chaired by Ben Ngubane.

ANC dis Meineed

Die ANC sê voorleggings deur Eskom en die minister van openbare ondernemings , Lynne Brown, oor die heraanstelling van Brian Molefe as uitvoerende hoof kom neer op meineed.

Volgens die twee se weergawe aan die parlementêre komitee oor openbare ondernemings het Molefe nooit bedank nie maar was op onbetaalde verlof.

Dit is in direkte teenstelling met Molefe se eie verklaring dat hy besluit het om die diens van Eskom op 1 Januarie vanjaar te verlaat.

Pravin Gordhan vra vir ondersoek na Eskom bande met Oakbay

Die ANC-LP, Pravin Gordhan, het gevra vir ‘n ondersoek na die beweerde bande tussen Eskom se raadslede en die Gupta-beheerde Oakbay Investments.

Gordhan is ‘n lid van die parlement se komitee oor openbare ondernemings.

Die minister van openbare ondernemings, Lynne Brown en die Eskom-raad het vandag voor die komitee verskyn oor die omstrede heraanstelling van Brian Molefe.

600 werkers kan werk by aanleg verloor

Nagenoeg 600 werknemers van General Motors Suid-Afrika sal hul werk teen Julie verloor, voor dié maatskappy sy plaaslike bedrywighede aan Isuzu Motors oordra.

Só het die metaalwerkersvakbond Numsa gisteraand gesê, enkele dae nadat die voertuigmaatskappy aangekondig het dat hulle aan die einde van die jaar hul bedrywighede in Suid-Afrika sal staak.

Die Numsa-sekretaris, Irvin Jim, sal na verwagting werknemers van General Motors Suid-Afrika vandag oor die beplande afleggings toespreek.

Selfmoordbomdraer ‘n man

Die Britse polisie het bevestig dat ‘n man verantwoordelik was vir die selfmoord bomontploffing gisteraand by die Ariana Grande-konsert in die stad Manchester.

Minstens 22 mense, onder wie kinders, is dood en 59 is gewond in die ontploffing.

Niemand het nog aanspreeklikheid vir die terreuraanval aanvaar nie.

Selfmoordbom – jongste ongeval slegs 8 jaar oud

Volgens Britse ambulans personeel is daar twaalf kinders onder die ouderdom van sestien onder die 59 mense wat in gisteraand se selfmoord bomontploffing na ‘n popkonsert in Manchester se Arena stadion beseer is.

Een van die oorledenes was ‘n agtjarige meisie.

Die sogenaamde Islamitiese Staat groep maak daarop aanspraak dat een van sy lede vir terreurdaad verantwoordelik was.

Selfmoordbom – draer geïdentifiseer

Die man wat die dood van 22 konsertgangers Maandagaand in Manchester in noord Engeland veroorsaak het toe hy homself met ‘n tuisgemaakte bom in die lug geblaas is, is as die 22-jarige Salman Abedi geïdentifiseer.

Salman se ouers het destyds uit Libië na Brittanje uitgewyk en hy is in Brittanje gebore.

‘n 23-jarige man wat moontlik bande met die bomdraer gehad het, is gister vasgetrek.

Britse intelligensie amptenare vermoed dat die man wat Maandagaand ‘n tuisgemaakte bom na ‘n popkonsert in Manchester geaktiveer het nie die bom self vervaardig het nie.

Die 22-jarige Salman Abedi, wie se ouers vlugtelinge uit Libië is, het die dood van minstens 22 mense onder wie kinders veroorsaak.

Sowat 300 800 weermagslede gaan ontplooi word om die polisie in Brittanje te ondersteun ná waarskuwings van nog moontlike terreuraanvalle.

Dit volg na ‘n selfmoordaanval in die Manchester Arena Maandag waartydens 22 mense dood en 64 ander gewond is.

Vier verdagtes, onder wie die broer van die bomplanter Salman Abedi, word ondervra om te probeer vasstel stel wie die ploftoestel vervaardig het.

Waternood in Wes Kaap aangespreek

Die burgemeester van Kaapstad, Patricia de Lille, sê die stad beplan om oor die volgende drie boekjare R315 miljoen te bestee om die watertekort te verlig.

Dit volg nadat die Wes-Kaapse premier, Helen Zille, die Wes-Kaap verlede week tot rampgebied verklaar het om watertekorte die hoof te bied.

De Lille sê nood waterskemas gaan in die volgende paar maande bespoedig word.

DA-AUF alliansie neem beheer oor ANC munisipaliteit

Die Demokratiese Alliansie het gister, in koalisie met die Active United Front, die Bitou-munisipaliteit wat Plettenbergbaai in die Wes Kaap insluit, oorgeneem wat beteken dat die DA huidig agt van die munisipaliteit van Eden-gebied beheer.

Volgens die DA-kiesafdelingshoof van Bitou, Donald Grant, is daar beslis gemeenskaplike waardes en belange tussen die twee groepe, waarvan een die bevordering van ekonomiese aktiwiteit is.

Die ooreenkoms wat tussen die twee partye gesluit is, sal die weg vir samewerking tot 2021 baan.

DA – Active United Front took control of ANC municipality

The Democratic Alliance yesterday, in coalition with the Active United Front, took control of the Bitou-municipality which includes Plettenberg Bay in the West Cap. This means that the DA now controls eight municipalities in the Eden-district.

According to the DA-constituency head of Bitou, Donald Grant, the two parties definitely share common values with the promotion of economic activity a high priority.

The agreement signed by the two parties will be valid until 2021.

Munisipale waterwerke word afgeskeep

Inligting wat gister verskaf is deur die parlementêre portefeuljekomitee oor water en sanitasie, dui daarop dat die besluit geneem is om beplande waterprojekte, veral by munisipaliteite, af te skeep weens die R3,5miljard uitstaande skuld aan kontrakteurs.

Sifiso Mkhize, finansiële hoof, het aan die komitee het gesê dat daar na toekennings aan munisipale projekte van die departement, waaroor hulle diskresie het, gekyk sal word. Projekte wat geraak sal word, sal dié insluit wat nog nie begin is nie. “Ons het ’n besluit geneem om die projekte klaar te maak wat reeds aan die gang is, pleks daarvan om nuwe projekte te begin.”

Die ANC-LP, Patrick Chauke wou weet hoekom die oudit en risikokomitees die probleme nie vroeër geïdentifiseer het nie.

Baie munisipaliteite het begroot vir projekte waarvoor daar nie nou geld beskikbaar is vanaf die departement nie.

Adjunk en lyfwagte beroof

Die leier van die Vryheids Front Plus, Pieter Groenewald, sê dat die voorval waar die adjunkminister van justisie en korrektiewe dienste met twee lyfwagte beroof is van sy selfoon en sy motor, behoort aan die minister van polisie te wys hoe gewone mense uitgelewer is aan die hande van misdadigers.

In sy parlementêre begrotingsdebat het Groenewald ook gesê dat slegs sowat 0,007% van moorde met wettige vuurwapens gepleeg word terwyl meer mense weens steekwonde sterf.

Hy skryf ook die protesoptogte toe aan die regering wat nie hul verkiesingsbeloftes nakom nie en dan van die polisie verwag om orde te skep.

Deputy and bodyguards robbed

The leader of the Freedom Front Plus, Pieter Groenewald, said that the incident where the deputy minister of justice and correctional services and his two bodyguards were robbed from his cell phone and motor vehicle, should be an indication to the minister of police how the public is subjected to crime.

In the parliamentary budget debate, Groenewalt referred to the fact that, a lawful gun was used in only in 0,007% of murders, while most victims of murders die of stab wounds.

The increase in protest marches, he said, was due to the government making empty promises and then relying on the police to maintain order.

Selfmoord bomdraer deel van ‘n groter netwerk

Die Britse Polisie is van mening dat die Manchester-gebore selfmoord bomdraer, met familie oorsprong uit Liberia, het as deel van ‘n netwerk opgetree.

Whitehall bronne sê dat die 22-jarige Salman Abedi was deel van ‘n groot poel individue wie se optrede deur sekuriteitsmagte gemonitor is.

Die bomdraer se ouer broer (23) is onder die nege persone wat gearresteer is. ‘n Vrou wat ook gearresteer is, is later vrygestel.

Abedi se jonger broer Hashem (20) en hul pa, Ramadan, word in Tripoli, die Liberiese hoofstad, deur spesiale magte van die Liberiese departement van binnelandse sake aangehou.

Suicide bomber part of a greater network

Police believe Manchester-born suicide bomber, from a family of Libyan origin, acted as part of a network.

Whitehall sources say 22-year-old Salman Abedi was among a “large pool of people whose risk was kept under review” by security services.

The bomber’s older brother Ismail, 23, is among the nine people arrested. A woman who was also arrested, has since been released.

In the Libyan capital Tripoli, Abedi’s younger brother Hashem, 20, and their father, Ramadan, were held by special forces linked to the interior ministry.

Saak teen Raad met koste uitgegooi

Die saak wat een van die aansoekers vir die pos van Munisipale Bestuurder van die Thabazimbi Munisipaliteit aanhangig gemaak is omdat sy nie geskik bevind is vir ’n permanente aanstelling nie, is met koste uit die Arbeidshof gegooi.

Die kandidaat het die raad aangevat ondermeer oor die besluit om die pos weereens te adverteer aangesien uit die drie wat oorweeg is, waarvan sy een was, almal onbevoeg vir die pos van Munisipale Bestuurder was.

Die DA-EFF koalisie beheerde munisipaliteit kan slegs kandidate wat deur die ANC provinsiale regering goedgekeur is vir hierdie pos oorweeg.

