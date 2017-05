Skud vere reg vir Rocco by die KunsteGrot

Skud daai wintervere en -pelse reg vir Saterdag 27 Mei wanneer Rocco de Villiers weereens die verhoog by die KunsteGrot gaan oorneem.

Diegene wat sy vorige vertoning by die KunsteGrot bygewoon het sal almal saamstem dat ons hier te doen het met ‘n vermaakkunstenaar en klavierspeler van wêreldformaat wie se vertoning jy eenvoudig nie mag mis nie.

Rocco doen jaarliks in die orde van 120 optredes, buiten sy TV-optredes en ander geleenthede waar hy as seremoniemeester optree. Vir M-Net was hy ook aanbieder van ondermeer van Kook en Klavier en Rocco asook Klop die Klawers.

Buiten sy optredes het hy ook reeds 14 instrumentale CD’s, twee skemerkelkie-boeke, ‘n DVD asook 35 instrumentale verhoogproduksies die lig laat sien en daarby is hy ‘n komponis met van sy CD’s wat van sy eie komposisies bevat.

Om te sê dat hy die Liberace van die Suid-Afrikaanse konsertverhoog is, is nie genoeg toekenning vir Rocco se talente nie. Ek glo nie ek verbeel my nie, maar iewers het ek gelees dat hy sou gesê het dat hy nooit met soveel diamantringe aan sy vingers en pelse aan sy lyf soos Liberace op straat sal rondloop nie.

Kom geniet die vertoning en bring sommer julle Engelse vriende saam – musiek is universeel en Rocco sal nie omgee om iets in Engels te herhaal nie.

Die vertoning begin 18:30 vir 19:00. Toegang is R130 per persoon wat ‘n weggee prys is om een van Suid-Afrika se beste verhoogkunstenaars in aksie te sien en daarby beloon word met uitstekende klaviermusiek.

Vir meer inligting en besprekings, kontak vir Rita by 083 744 8559. Moenie wag nie – bespreek nou!