Guptas binnekort Suid-Afrika se enigste probleem

Zuma gaan uittree, nie op versoek van die landsburgers deur hulle optogte nie, maar uit vrye keuse, met die volle steun van die ANC. Zuma het bereik wat hy wou bereik het naamlik om salig sonder enige finansiële bekommernisse op Nkandla se stoep sy oggend-koffie te geniet en te weet dat hy die stryd oor die oppermag in Suid-Afrika gewen het.

Die feit dat hy die stryd verloor het om sy mense uit die draaikolk van armoede te hef, bekommer hy hom beslis nie oor nie. Die meeste van sy volgelinge glo steeds dat hulle eendag gaan wees waar hy is, sonder om in ag te neem dat teen die huidige tempo van bevolkingsaanwas, daar jaarliks ‘n ekstra miljoen of wat meer verarmde mense gaan wees wat dieselfde versugting het.

Dat Zuma net oor ’n Std 3 kwalifikasie beskik maak hom nie onnosel nie. Hy is ’n manipuleerder erger as Hitler. Hitler het mense doodgemaak om die oppermag te bekom en het heeltemal in sy doel gefaal. Zuma staan net terug, want dit is wat die mense wil hê; hy moet net afstand doen van sy troon.

Deur dit te doen verseker hy vir homself ’n koloniale tipe van aftrede in sy kraal, genaamd Nkandla. Daar kan hy elke oggend sy 100 beeste met hul horings, gaan besigtig terwyl hy dink oor watter een van sy vroue sy drange vandag gaan bevredig, of beter, by watter vriend van hom gaan hy kuier waar hy dalk so ’n seksuele gelukkie met dié se dogter kan kry, een wat dalk ook ‘n ogie op die Zuma Kraal het.

Of jy DA, PFP, Daggaparty, ANC of wat ook al stem – Afrika het sy eie afdruk, ongeag of jy in jou privaat lewe ’n pastoor, aanbidder van voorvader geeste, toordokter of sangoma is.

Aanvaar net dat die genetiese seleksie van jou voorvaders die rede is dat jy wit, swart of bruin gebore is – Jy is maar alleen die produk van jou voorgeslagte se sperms en eierselle wat hulle weg tot by jou gevind het.

Ongeag die genetiese poel waarin jy jouself bevind is daar een gemeenskaplike genetika-poel wat alle lewende organismes, plant of dier, reptiel of insek, in deel, naamlik die instink om te oorleef.

By party spesies word sekere eienskappe geneties oorgedra soos byvoorbeeld plante wat alles in hul vermoë sal doen om in die diepste, donkerste oerwoud, die broodnodige son te bereik, al word dit ’n parasiet van een van die groot bome wat regop groei, juis sodat sy groen lower volle sonskyn kan geniet. Tog weet die plantjie by die boom se wortels niks van hierdie drang nie, maar as dit nie voëls was wat hulle sade vreet en bo-op die blare van die hoogste bome ontlas nie, of die feit dat hulle deur oneindig klein spore wat deur lugstrome na bo gedra word nie, sou hulle nie kon voortplant nie.

Die drang om te oorleef is by alle spesies seker die belangrikste gemene deler.

Wat diere aan betref is daar drie broodnodige faktore wat oorgedra word ten opsigte van oorlewing naamlik kos, skuiling en voortplanting, waarvan voortplanting seker die kleinste rol speel aangesien die mens, anders as ander diere, self kan besluit of hy/sy wil voortplant, ongeag die seksdaad. Die mens is dan ook, buite sjimpansees, die enigste spesies in die diereryk wat seks net vir persoonlike bevrediging en genot volgens wil, kan aanwend.

Die voëls bou nessies sonder planne, want die plan is geneties ingeprent volgens hul spesie. Katte begrawe almal hul ontlasting, al is dit op ’n teëlvloer. Walvisse weet waar is die veiligste plek om hul kalfies te baar en te voed, voor die duisende kilometer rit terug na die weivelde. Netso is daar die wildehonde wat weet hulle kan hul prooi beter vastrek deur in ’n pak te jag in plaas van die jagluiperd en die uil se manier om op hul eie te jag.

Tog is daar die ouerlike instink wat hulle laat besef dat daar is ’n nes, of ’n skuiling waar die honger kleintjies wag om gevoer te word.

Die mens, anders as enige ander spesie op aarde, kan oor sy eie lot besluit. Hierdie groeiproses duur eeue en kan nie in ’n enkele generasie kultuur-status bereik nie. Kultuur beteken groei. Volgens president Zuma het hy dit reeds bereik. Hy noem sy “tier-tert” luiperdvel en wit tekkies, kultuur terwyl dit maar net bloot tradisie is, al kom die tekkies uit die duurste Nike sportwinkel. Sy kaalborstige maagde met hul riete dans word gedoen om die manne se wellus te laat opstoot voordat hulle na die slagveld gestuur word, sonder dat dit enigsins iets met kultuur uit te waai het, nog minder met die menswaardigheid van vroue.

Deur te sê dat die swart mense van Afrika op dieselfde standaard sou wees as die res van die wêreld sonder ’n Suid-Afrikaanse Chris Barnard, wat die eerste hartoorplanting in die wêreld gedoen het, of die Suid-Afrikaner Elon Musk wat herwinbare vuurpyle die ruimte inskiet en NASA se rol oorgeneem het om die Internasionale Ruimte-stasie van voorraad te voorsien, indien kolonialiste hulle nie tot die vlak van slawerny verlaag het nie, is die grootste bol kak.

Kolonisasie is op die Afrikaner nasie, net soos op die swart nasies na afloop van die Anglo-Boereoorlog, afgedwing. Afrikaans is ’n taal wat sy wortels diep in Afrika het. Uit Nederlands, Frans, Slamaier, Portugues, Engels en al die tale wat die wit nedersetters en slawe gepraat het, het die nuwe setlaars in die Kaap een taal, naamlik Afrikaans begin praat.

Gedurende hierdie tyd het die Bantu-stans georiënteerde Zulu-nasie Suid-waarts begin trek en het hulle die kleiner stamme in hul pad uitgemoor en nooit net een taal begin praat nie. Hiervan is Suid-Afrika steeds die beste voorbeeld met elf amptelike tale. Afrikaans is een van hulle. Buiten Engels is res van die tale almal swart tale.

Steeds verkies die swart heersers om die taal van die koloniale onderdrukker, naamlik Engels, as die amptelike taal aan te wys. Hierdie swart nasies verwys na hul taal as kultuur, maar niks het gegroei nie, dis doodgebore en sou nooit in druk verskyn het as dit nie vir die Europese onderwysstandaarde was wat die blanke voorvaders met hul vestiging aan die Kaap mee vertroud was nie.

Die vestiging van skole en universiteite neem honderde, selfs duisende jare om te vestig en om as ‘n kultuur te groei.

Hoekom is daar nie een gemeenskaplike swart taal nie. Die rede is eenvoudig. Die stamgebonde swart mense het blykbaar ’n ander ingeboude genetiese identiteit wat mens maar reguit rassisme kan noem, wat hulle verhoed om ’n ander swart stam as deel van hul nasie te betrek. Hulle is steeds besig om genetiese nessies te bou.

Zuma sal binne die volgende maand of wat bedank. Nie omdat die nasie hom daartoe gedwing het nie, maar omdat hy sy eie plekkie, Nkandla, ingerig het om by sy (seksuele) behoeftes aan te pas, tien teen een met ’n ruimhartige siekte-brief om te verseker dat hy tot met sy afsterwe, finansieel welaf sal wees.

Hy het reeds sy eks-vrou, Nkosazana Dlamini-Zuma, die goue steekspeld, moeder van vier van sy kinders, toestemming gegee om die spesiale Presidensiële lyfwagte en konvooi te prikkel om haar te begelei, alhoewel sy nie volgens die grondwet daarop kan aanspraak maak nie. Sy gebruik dit heel ongeêrg, kompleet asof sy Zuma se voetspore wil volstaan as Suid-Afrika se eerste vroulike president in 2019.

Met die Guptas in beheer van Suid-Afrika se finansies sal hierdie land die voorbeeld stel dat jy niks meer as ‘n beeswagter in Afrika, of die kinders van ‘n armsalige winkelier in ‘n klein dorpie in Indië, hoef te wees om te bewys dat korrupsie steeds koning in ontwikkelende lande is en dat demokrasie net die towerwoord is om dit te vermag.

Zuma se lakeie in die Parlement en die Guptas met hul hande diep in die staatskis, sal die ANC en vriende sorg dat hy wat Zuma is, steeds sy toelaag as President ontvang, plus nog miskien ‘n ere toelaag vir die rol wat hy in Suid-Afrika se aftakeling gespeel het – ‘n aftakeling waar baie arm mense weereens die modder sal kan ruik as hulle in hul modder, beesmis en grasdak-kaaia’s inkruip. Nkandla het die grondslag hiervoor gelê.

‘n Goeie einde van ‘n storie van iemand wat eintlik op honderde bedrog en ander aanklagte teen hom in die tronk hoort, maar op sy presidensiële gat daaruit bly.

Buiten dat talle besighede reeds ondergegaan het en nie meer tot die staatskis kan bydra nie, is daar talle besighede wat eenvoudig gaan ophou om belasting te betaal. Suid-Afrika beskik nie meer oor gewillige belastingbetalers nie en beskik ook nie oor die jurisdiksie om elke wanbetaler op te spoor en te maak betaal nie.

Daar is eenvoudig net nie meer geld om oor te betaal nie en nog minder plek in die tronk om hulle toe te sluit. Die dag as Zuma en die Guptas dit uitvind sal hulle ook besef dat mens nie gedwink kan word om na slegs die SABC te moet luister omdat dit die staatskanaal is nie, ook nie om na die Gutas se propaganda TV kanaal te kyk of hul koerant te lees nie.

Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël

Illustrasie: Met dank aan Sunday Times en Zapiro (kunstenaar)