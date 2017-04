Steyn de Wet vervul sy droom

Daar is heelwat van ons lesers wat reeds Steyn de Wet op sy toer na die Himalajas te volg. Hierdie, nog half-onbekende oopkomende Afrikaanse sanger, leef vir sy drome en werk aan sy toekoms.

Steyn de Wet is een van die mees merkwaardige jong sanger-skrywers in die land. Sy poëtiese en aangrypende liedere soos ‘Songs van Verliefde Mense’ en ‘Maanligwandelaar’ is wyd en syd oor Suid-Afrikaanse radio stasies gehoor die afgelope paar jaar. Sy musiekvideos, insluitend ‘Veilige Berge’ en ‘Sê My Lief’, wat te sien is op Kyknet verskuif die artistiese en narratiewe grense van die Afrikaanse musiekvideo as medium.

Verder is Steyn tans ‘n spesiale navorsingstudent aan Stellenbosch Universiteit met die doel om volgende jaar met doktorale studies in Ingenieurswese te begin.

Hierdie maand se groot nuus is as gevolg van Steyn se avontuurlus. As ‘n bergklimmer van formaat, afkomstig vanuit ‘n passievolle bergklim-gesin, was een van sy grootste drome nog altyd om sy spore in die Himalajas te los.

Die Mardi Himal trek is spesiaal synde dit minder gekommersialiseerd is as die Everest Base Camp- of Anapurna Trek en uitstekende uitsigte oor van die besonderse pieke van die Himalajas bied. Die letterlike hoogtepunt van hierdie trek is die Mardi Himal Base Camp, alreeds op ‘n allemintige 4500m bo seevlak, maar Hy is oorgehaal om eendag terugtekeer vir een van die groot pieke van die Himalajas.

Steyn is ‘n uitstekende jong sanger-skrywer wat die pad loop om sy merk in Afrikaanse musiek te maak en sy pen is soos die weduwee se kruik. Poëties, kunstig, intellektueel, en avontuurlustig – hierdie kenmerke maak Steyn ‘n opwindende kunstenaar vir die toekoms en vir die nou.

Hierdie week – Steyn de Wet se tweede Nuusbrief