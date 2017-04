Verbod op verkoop van renosterhoring opgehef

Die konstitusionele hof het ’n appèl van die departement van omgewingsake verwerp om ’n moratorium te behou op die handel van renosterhorings.

Pelham Jones, voorsitter van die South Africa’s Private Rhino Owners Association (PROA), wat een van die respondente in die saak is, het gesê dit beteken die verkoop van renosterhoring is wettig in Suid-Afrika. PROA is een van die respondente in die saak.

“Ons verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak. Ons glo dit is ’n reg waarop ons geregtig is,” het Jones gesê.

’n Internasionale verbod op die verkoop van renosterhoring bly steeds van krag. Dit word ingevolge ’n konvensie van die Verenigde Nasies beheer. Dit beteken renosterhoring wat wettig in Suid-Afrika bekom word, mag nie uitgevoer word nie.

’n Woordvoerder van die departement van omgewingsake het aangedui die departement sal ’n mediaverklaring uitreik.

Die hofaksie was ’n inisiatief van private belanghebbendes en organisasies in die renosterbedryf.

Hulle het aangevoer hulle moet renosterhoring kan verkoop gegewe stygende kostes vir beveiliging, wat onder meer die gebruik van helikopters en elektriese heinings insluit.

PROA sê volgens die jongste syfers word meer as 6 500 renosters privaat besit. Dit is meer as ’n derde van die totale renosterbevolking in Suid-Afrika.

Die presiese omvang van die voorraad renosterhoring in Suid-Afrika is nie bekend nie.

Die PROA raam sy lede het sowat ses ton voorraad en die staat het 25 ton. Die totale voorraad kan sowat $2 miljard werd wees.

Omgewingsbewaarders het reeds kommer uitgespreek dat plaaslike kopers onwettig renosterhorings aan Viëtnam en China kan verskaf. In daardie lande word dit voorgehou as ’n bestanddeel van tradisionele medisyne.

Die getal renosters wat gestroop is, het in 2016 met 10% tot 1 054 gedaal. Dit was die tweede agtereenvolgende jaar wat daar ’n daling was.

Suid-Afrika het meer as 80% van die wêreld se renosterbevolking, met sowat 18 000 witrenosters en byna 2 000 swartrenosters.

Jones het gesê daar word gekyk hoe seker gemaak kan word dat sogenaamde “bloedhorings” nie in die mark beland en verkoop word nie.

Handel sal deur die regering gereguleer word, wat permitte sal uitreik.

