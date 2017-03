Spesiale ondersoek-eenheid bekyk Thabazimbi geldsake

In opdrag van President Zuma gaan die spesiale ondersoekeenheid (SOE) die benarde geldsake van die Thabazimbi-munisipaliteit in Limpopo ondersoek.

Die nuut verkose speaker van die Munisipale raad, dr Bertie Joubert, het aangedui dat die raad reeds so vroeg as September 2016 ‘n skrywe aan die Tesourie en die Departement van Koöperatiewe Sake gerig het met ‘n versoek vir finansiële ingrype in die finansies van die Thabazimbi Munisipaliteit. Dit het gevolg nadat die provinsiale regering die Thabazimbi Munisipaliteit onder administrasie geplaas het, ‘n stap wat ongelukkig nie geslaagd was nie.

Rob Tooley, LUR vir finansies in Limpopo, het nou aangekondig dat die provinsiale tesourie R50 miljoen aan die Thabazimbi-munisipaliteit sal skenk om hom uit die finansiële verknorsing te red.

Die nuwe raad het onwettige en ongemagtigde uitgawes van meer as R200 miljoen gedurende die vorige finansiële jaar bloot gelê. Joubert het destyds gesê dit dalk maar net die piek van die ysberg kon wees. Hy het ook die hoop uitgespreek dat die Tesourie sal toegee tot die raad se versoek vir ‘n forensiese ondersoek na die vorige raad se geldsake.

Thabazimbi is een van slegs twee munisipaliteite in Limpopo wat nie deur die ANC beheer word nie. Die Thabazimbi-belastingbetalersvereniging, DA, EFF en VF Plus het ’n koalisie gevorm ná die munisipale verkiesing in Augustus. Die ANC is die amptelike opposisie.

Kort ná verlede jaar se munisipale verkiesing het die balju selfs op die munisipale kantore toegeslaan en op toerusting soos rekenaars, lessenaars en stoele beslag gelê om skuld te delg.

Zuma het die SOE opdrag gegee om ondersoek te doen na ernstige wanadministrasie en die onwettige gebruik van belastingbetalers se geld in die munisipaliteit.

Die SOE moet ook onbehoorlike en onwettige gedrag deur raadslede, amptenare en werknemers van die Thabazimbi-munisipaliteit ondersoek.

Jacques Smalle, DA-leier in Limpopo, het die ondersoek van die SOE verwelkom.

Hy sê die Thabazimbi-munisipaliteit het skuld van R230 miljoen geërf toe die koalisieregering ná die munisipale verkiesings oorgeneem het.

Volgens Smalle is die finansiële probleme vererger deur Makoma Makhurupetje, LUR vir samewerkende regering, tradisionele sake en menslike hulpbronne. “Sy het geen finansiële steun aan die munisipaliteit gebied nie.”

Tooley het in sy begrotingstoespraak verlede maand in die provinsiale wetgewer gesê ’n finansiële spesialis van die tesourie is na die Thabazimbi-munisipaliteit gestuur om te help om die finansiële gemors uit te sorteer.

Smalle sê hy is vol vertroue dat die SOE-ondersoek die ANC se wanadministrasie en beweerde korrupsie sal blootlê. “Die DA gee sy volle samewerking met die ondersoek,” het Smalle gesê.