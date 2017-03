Die onderskeie wintersport-toerspanne van HFM is hierdie week aangekondig. Die Eerste Hokkiespan gaan aan die NANWU byeenkoms te Potchefstroom vanaf 3 to 7 April deelneem.

Die Eerste netbalspan gaan toer vanaf 1 April tot 5 April na Namibië, en die Eerste Rugbyspan gaan na Mosselbaai vanaf 30 Maart tot 5 April 2017.

HFM gaan ook teenwoordig wees by die SA Skole Swemkampioenskappe in Polokwane as beampte en Afrigter van die Limpopospan.