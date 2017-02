Chris Else verras Gr 12’s by HFM

Die jong opkomende sanger, Chris Else, het die Gr 12’s van HFM vermaak op aandrang van sy neef, John Jacquet, ‘n graad 12 leerling by HFM.

John het as deel van ‘n projek in Afrikaans Huistaal Mondeling, die kunstenaar gereël en moes hom aan die gehoor bekendstel.

Dit was ‘n puik vertoning en het bygedra om die Gr 12’s in die regte stemming vir die komende Interhoër te te plaas.

“Chris, jy het spore in ons harte getrap en met “I am I said” Neil Diamond uitstekend vertolk!”

Op die foto bo is Chris Else (links) en sy neef, John Jacquet, saam met die Afrikaanse onderwyseres, me Francis Coetzee.

Chris Else het saam met Refentse, verlede Donderdag die gehoor by die KunsteGrot met hul vertoning oorrompel. – Sien vroeëre berig in Kwêvoël Nuusbrief.

