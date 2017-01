“Rhodes Must Fall” Aktivis aanvaar Rhodes Beurs

‘n “Rhodes must fall” aktivis het ‘n veertigduisend pond Rhodes beurs aanvaar.

Joshua Nott was aktief betrokke by die veldtog om Rhodes se standbeeld op die kampus van die Universiteit van Kaapstad af te breek en onderwys te dekolonialiseer. Die beurs sal aangewend word vir sy studies aan die Universiteit van Oxford in Brittanje.

Nott (23) het homself erge kritiek op die hals gelaai met die aanvaarding van die studiebeurs. Die aksie om Rhodes se standbeeld te verwyder en die onderwys te “dekolonialiseer” het tot onnodige geweld op die kampus aanleiding gegee.

Nott het destyds beweer dat die standbeeld van Cecil John Rhodes ‘n simbool van kolonialisering en rassisme is. Hy het selfs die standbeeld vergelyk met ‘n “swastika in Jerusalem”.

Met dit in gedagte was baie mense geskok dat hy die beurs in die naam van die man waarteen hy baie energiek as aktivis betoog het aanvaar het. Op sosiale platforms word na hom verwys as ‘n skynheilige wat homself uitverkoop het, veral nadat dit aan die lig gekom het dat sy pa ‘n welgestelde prokureur is.

Die Rhodes Trust het intussen ook hul besluit verdedig deur aan te voer dat hulle jong mense met enorme vermoë, ongeag spesifieke politieke affiliasie, ondersteun. Daarby was hy betrokke by ‘n wye reeks inisiatiewe ten opsigte van sosiale verandering.