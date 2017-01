R8 miljard vermors op nuttelose Chinese loko’s

Foto Bo: Die eerste twee 232 Class 45 diesel-lokomotiewe word aan Transnet deur CRRC se Vise-President Sun Yongcai, in Durban oorhandig. (Foto: Railway Gazette)

Transnet is besig om vure dood te slaan aangaande ‘n kontrak van sowat R8 miljard vir nuwe Chinees-vervaardigde diesel-elektriese lokomotiewe met eenhede wat erge tegniese probleme ondervind sedert hulle afgelewer is.

Transnet het in 2014, onder Brian Molefe as Hoofbestuurder, die grootste bestelling vir lokomotief-eenhede in die geskiedenis van Suid-Afrika geplaas toe ‘n tender van R50 miljard aan vier internasionale vervaardigers toegestaan is vir die lewering van 1 064 nuwe lokomotiewe.

Molefe se naam is nou gereeld in die nuus nadat dit bekend geword het dat hy as vorige hoof van Telkom R800 000 per maand verdien het. Hy is ook deur die verslag aangaande die Staatskaping, wat deur die voormalige Openbare Vervolger vrygestel is, as die tussenganger in die skakeling met die Gupta familie geïdentifiseer.

Media24-joernalis, Pieter-Louis Myburg, het onthul dat die alternators van die eerste twee eenhede wat verlede jaar in Suid-Afrika afgelewer is, soveel probleme oplewer dat die eenhede totaal onbruikbaar is.

The Namibian van Namibië het ook berig dat TransNamib bekend gemaak het dat soortgelyke probleme met die vier eenhede wat in 2004 deur Namibië aangeskaf is ondervind is en dat hulle van almal ontslae geraak het. Onder hierdie probleme was juis die dieselenjin gedrewe alternator koppeling.

Die R50 miljard bestelling was opgedeel tussen vier vervaardigers. Hiervan is 591 aan Chinese vervaardigers toegestaan waarvan China North Rail (CNR) 232 diesel-eenhede en Chine South Rail (CSR) 359 elektriese-eenhede teen onderskeidelik R7,8 miljard en R14,6 miljard sou verskaf.

Hierdie twee vervaardigers het na die toekenning van die tender saamgesmelt as CRRC en daarmee die wêreld se grootste vervaardiger van spoor-toerusting geword.

Transnet hou egter vol dat die lokomotiewe slegs in ‘n “prototipe stadium” is en dat CRRC “al die probleme suksesvol opgelos het”.

CRRC se eerste 45 diesel-eenhede het gedurende Augustus verlede jaar in Durban aangekom. Uit verskeie bronne is berig dat die eenhede alternatorprobleme van dag een af ondervind het.

Een van die tendervereistes het dit duidelik uitgespel dat al die verskaffers al die eenhede in Suid-Afrika moes vervaardig en van Suid-Afrikaanse onderdeelverskaffers gebruik moes maak, maar CRRC is toegelaat om 20 van die 232 diesel-eenhede volledig in China te vervaardig.

Mike Asefovits, a senior bestuurder in Transnet se korporatiewe aangeleentheid afdeling het gemeld dat die vibrasies in die alternators nie ‘n rede tot kommer is nie. Hierdie probleme word gewoonlik tydens toetsing en ingebruikneming uitgeklaar. Volgens hom is die herstelkoste nie Transnet se probleem nie maar vir die rekening van die verskaffer.

Drie bronne wat vertroud is met hierdie reuse kontrak van Transnet, sê dat CRRC reeds 20 van die klas 45 lokomotiewe vervaardig het wat aandui dat die projek reeds verby die prototipe stadium is.

Nieteenstaande die feit dat CRRC volhou dat die eenhede nog nie oorhandig is nie, was daar verskeie media berigte aangaande ‘n oorhandiging seremonie wat Gedurende Augustus in Durban aangebied is. – News24

