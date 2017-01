Afrika Koning aanvaar nie Westerse regstelsel

Koning Zwelibanzi Buyelekhaya Dalindyebo het in ‘n emosioneel belaaide brief vanuit sy Oos Kaapse gevangenissel die ander koninkryke bedank wat “onbeskaamd hom ondersteun het deur nie die oorwinning van die Westerse regstelsel, wat met verdraaide feite hom tot ‘n gewone burger, ‘n krimineel en aanhitser tot misdaad verneder het,” respekteer nie.

Zwelibanzi is koning van die abaThembu stam in Suid-Afrika. Hy is die seun van die vorige koning, Sabata Jonguhlanga Dalindyebo, ‘n afstammeling van die amaHala bloedlyn en heerser van die huidige bakwaDalindyebo nageslag.

Dalindyebo, wat tans ‘n 12-jaar vonnis uit in die Oos London Korrektiewe Sentrum uitdien, sê in ‘n brief wat deur die “Black Opinion” gepubliseer is, dat “die datum 30 Desember 2015 die verjaarsdag was van die oorwinning van die Suid-Afrikaanse Romeins-Nederlands wet-gedrewe regstelsel oor die waardes wat aan die tradisionele wette geheg word en daardeur ‘n bespotting van die koning maak, sy eer gekrenk het en hy in ‘n donker sel gegooi is.”

Die koning het nou een jaar uitgedien van sy vonnis nadat hy in 2009 in die Oos Kaapse Hoë Hof skuldig bevind is aan sewe gevalle van ontvoering, drie gevalle van aanranding, drie van brandstigting en een elk van die regsverydeling en strafbare manslag. Laasgenoemde klag is tersyde gestel nadat sy appél deur die Appélhof geslaag het.

Met die hulp van mede-konings, insluitend die Zulu koning Goodwill Zwelithini, het hy sy vertoë om verskoning tot President Jacob Zuma gerig. Die konings het intussen met die president vergader maar geen aankondiging is tot dusver uitgereik nie.

Die argument vir kwytstelling van sy vonnis voer ondermeer aan dat hy as koning die leier van sy nasie, nes alle ander konings, se soewereine mag ontken word deur die konings een vir een tronk toe te stuur.

Volgens hom was hy ooggetuie van die ondermyning van koninkryke by sekere strukture wie se agenda dit is om konings se mag af te takel deur elke besluit wat die konings neem teen die Handves van Menseregte soos verwoord in die konstitusie te vergelyk, kompleet asof konings geen regte het nie.

Hy sê in die brief voorts dat die hoofrede vir die interpretasie van die beginsel van gelykheid deur die howe verdraai word wat maak asof konings nie bestaan nie.

Die koning voer aan dat die koloniale- en apartheids-regerings die koninkryke ondermyn het en konings tot opperhoofde gereduseer het. Daarby word hulle steeds deur verskeie wetgewings wat uit hierdie tydperk dateer regeer. Hy sê sy status is bepaal deur hierdie wetgewing toe te pas in sy verhoor wat reeds in 2004 ‘n aanvang geneem het.

As koning van die AbaThembu, verteenwoordig hy die trots en identiteit van sy nasie, iets wat stadig maar seker besig is om te vervaag uit die geheue van die meeste mense.

“My hoop is in die jong mense gevestig vir wie dit noodsaaklik is om die waarheid te hoor voordat hulle deur die Romeins-Nederlandse wette beïnvloed word, wette wat daarop gemik is om hul uiteindelike lot te bepaal.”

Die vraag is hoe die tradisionele wetstelsel die koning sal raak indien hy ‘n kriminele daad sou pleeg, ongeag die wetstelsel wat van toepassing is. Dit wil so al blyk asof die koning wil voorstel dat hy as koning bo alle wette verhewe is.

Bron: Donwald Pressly – Editor: Cape Messenger