Hemels is dit amper: Dis die Haval H2

Kry nou die Sportnutsvoertuig wat jou sak en jou gemoed sal pas by Haval Rustenburg

Hope spasie vir die hele gesin met die beste gerief in sy prysklas (selfs hoër)

GWM het vir die afgelope 12 jaar gesorg vir ’n groot deurbraak in die bakkie en Sportnutsvoertuig sektore met die Steed-reeks bakkies en die Haval wat groot byval in die Sportnutsvoertuig kategorie vind.

Is dit Chinees? Ja, 100 % en GWM-Haval onderskryf dit met hul verklaring dat hulle nie “tweede-klas” voertuie vervaardig nie.

Vanaf so min as R179 900 kan jy jou eie Haval besit – Skakel nou Haval Rustenburg en ervaar die gemaksone wat jy betree as jy agter die Haval se stuur inskuif.

Groot applous vir GWM se Haval H2-reeks

Min motor handelsmerke het die mark met so ’n groot applous getref soos die Haval – die luukse Sportnutsvoertuig uit die stal van Great Wall Motor Korporasie.

Daar was waarskynlik ook nie ’n onbekende naambordjie van ’n Chinese produk wat soveel aandag getrek het as wat die geval was met die H2 kompakte Sportnutsvoertuig, dit in die bestek van slegs ’n paar maande nie.

Selfs die gewonde media het hul afbrekend kragte ingespan deur redaksionele plasing in minder opsigtelike posisies, maar tog naby aan oorblootstelling, wat die geval is met die meeste Sportnutsvoertuig deesdae.

Dit het teruggeslaan met oorweldigende positiewe terugvoer deur die motor-media.

Opmerkings het gewissel van “merkbaar afgerond” en “met Haval is GWM besig om die kwaliteit van sy voertuie te verbeter teen ’n astronomiese tempo . . . vinniger as selfs Hyundai en Kia dit ’n dekade gelede gedoen het.”

Oor die algemeen was die terugvoer deur die media en kliënte: Chinese voertuig. Maar niks soos ons ooit voorheen ervaar het nie. Dit verduidelik miskien die rede dat Haval in sy eie tuismark verlede jaar meer as een miljoen voertuie in die mark verhandel het.

Nou kan ons vra: “Verdien die Haval die goue krans wat hom laat skitter?”

Soos een motor-joernalis wat ’n week lank saam met die H2 1.5T Luxury auto spandeer het gesê het: “Die antwoord is nee – die Haval oortref dit.”

“Dit is ’n aantreklike, elegant-ingeperkte voertuig, die twee eienskappe wat inslag vind”.

Toerustingvlakke is uitmuntend – vanaf ’n elektries-beheerde sondak tot die infoskerm, banddrukmonitering, elektries-verstelbare voorsitplekke en ses lugsakke – wat alles bygedra het tot ’n vyf-ster C NCAP gradering. Die lys eindig ook nie hier nie.

Daar is twee vlakke van afwerking naamlik City en “Luxury” en is beskikbaar met ‘’n ses-gang handrat sowel as outomatiese ratte. Beide modelle gebruik die 1.5 liter turbo-petrol DOHC 16-klep kragbron wat 105kW lewer teen 5600 pm en wringkrag van 202Nm tussen 2200 en 4500 rpm. Die H2 is ook nie lui nie met sy versnelling van zero tot 100km/h van 12,9 sekondes nie. Petrolverbruik is sowat 10.1 liter/100km en die brandstofkappasiteit is 55 liter.

City-spesifikasies bied jou skyfremme voor en agter met ABS/EBD/EBA, McPherson-strut en multiskakel vering met materiaal stoffering. Standaard toerusting sluit in halogeen hoofligte, elektriese-kragstuur, ses lugsakke, allooi vellings met volgrootte spaarwiel, dakrak, stuurwiel met audio, Bluetooth en spoedbeheer kontroles, sleutellose toegang en aansitterknop. Dan is daar ook die ISOFix ankerpunte asook ’n 3.5 duim TFT skerm met rit-rekenaar.

Outomatiese deurslotte en twee 12-volt kragpunte, 60:40 split agtersitplekke met armleunings en drankhouers, ligweerskaatsende truspieël, trurit-alarm, voor- en agter-misligte, lugversorging met spoed-ontwasemers vir beide die voorste en agterste windskerms, elektriese vensters en ’n 500gm brandblusser, volgens die Chinese wetvereiste.

Die vryhoogte is 82cm wat jou redelik spasie los op die rowwe terrein. En om sy merk behoorlik te maak as jy uit die voertuig klim is daar die duidelik voetlig wat “Haval” uitspel – juis daar waar jy jou voet gaan neersit wanneer jy die gemaksone van die binnekant van die Haval agter jou laat.

Die Haval is gemaklik met alle oppervlaktes waaroor jy dit stuur. Neem in ag dat dit nie ’n ten volle veldvoertuig is met aandrywing beperk tot die voorwiele nie – maar binne perke sal dit vir jou meer rygerief gee as wat jy verwag, onverwags.

Haval H2 nou beskikbaar vanaf R259 900

Waarborg is vir vyf jaar / 100 000 km met 5 jaar padbystand en ’n diensplan van 5 jaar of 60 000 km.

Skakel ons gerus by (014) 592 0973 om die model van jou keuse te toestbestuur by ons agentskap te

Kerkstraat 79 Rustenburg