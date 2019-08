Vlam-toekennings bekroon uitblinkers by HFM

Die Vlam Toekenning-funksie van Hoërskool Frikkie Meyer is verlede week aangebied as kroon op die uitblinkers wat deur die leerlinge self aangewys word.

Hierdie inisiatief is deur die skool se SR van 2014 geneem om hul eie uitblinkers aan te wys en die aand gesellig met lekker dansmusiek en ’n ete daarbý saam te geniet.

Voogde en ouers van die Studenteraad van 2019 het ook die funksie bygewoon en bygedra tot die sukses daarvan.

Die gastelys sluit in al die Sportkapteine van die sportspanne, Akademiese Top-10, leerlinge wat Rooi Luiperdbaadjies verwerf het, goeie bywoning van skoolgeleenthede asook alle Provinsiale/Nasionale presteerders. Dit beteken dus nie noodwendig dat die skool se Eerstespan se kaptein met die trofee gaan wegloop nie.

’n Heel eenvoudige beginsel word gevolg deurdat enige leerling vanaf Graad 8 tot Graad 12 aangewys kan word om deel van hierdie funksie te wees.

Sover dit sportnominasie aanbetref moes al die A-spanne byvoorbeeld een van hulle spanlede nomineer wat ’n positiewe bydrae tot die sukses van die span gelewer het.

Drie top genomineerdes word aangewys en tydens die Vlam-Funksie word die wenners aangewys. So is daar nominasies uit al die aktiwiteite aangewys

Akademiese toekennings is volgens die HFM beleid aangewys en hier was dit Izandri Joubert wat vir Afrikaans en Kamogelo Makhalemele wat vir Engels die toekenning ontvang het.

Op die foto is die VLAM ontvangers van links agter (langs die hoof van Hoërskool Frikkie Meyer, mnr Colin Campbell) Netbal: Miné Lategan; Redenaar: Stiaan Joubert; Krieket: Gustav Grobler; Skaak: Daniël van Zyl; Boogskiet: Kruger van Zyl; Rugby: Pieter Viljoen en Hokkie: Jani du Plessis. Voor: Kamogelo Makhalemele (Akademies – Engels); VLAM van die Jaar – Tacia van Wyk; Kultuur: Gerdie du Plessis en Izandri Joubert (Akademies – Afrikaans)

Tydens die funksie het leerlinge ook gestem vir die VLAM van die Jaar, aldus Hoërskool Frikkie Meyer se mees geliefde ambassadeur. Hierdie jaar het die keuse van VLAM van die Jaar op Tacia van Wyk geval –’n Ware ambassadeur vir Hoërskool Frikkie Meyer.

Die droom van die Studenteraad van 2014 is bewaarheid en in 2019 is dit steeds een van die hoogtepunte van die skool se Jaareindfunksies.