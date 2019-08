Vroeë Vrouedag by die KunsteGrot

Die KunsteGrot op Thabazmbi het die vroue ’n vroeë Vrouedaggeskenk gegee met die “Ladies Night” wat reeds verlede maand aangebied is.

Die gaskunstenaar tydens die geleentheid was Michelle Botha van “Getroud met Rugby” faam en wat meer onlangs ook in Binnelanders te sien is, wat as Debra die gehoor vermaak het met “Storm in a F-cup Bra-vades”.

“Debra is reeds in haar veertigs maar steeds kan sy nie ’n man se belangstelling vir lank hou nie. Iewers moet daar fout wees, maar waar?”

Dit is die wat haar ma vir haar ’n boek stuur met die regte bril om die boek te lees. Hierin word heelwat raad gegee en met dié besef sy dat daar maar net een ding is waarin die mans belangstel en dit is ook net daar waar haar bra’s begin terugpraat.

Rita van die KunsteGrot, regs, saam met Michelle Botha wat die rol van Debra vertolk in die produksie.

Die vaal ou halflyf-bra is die eerste wat die trekpas kry en so kom die verleidelike rooi bra na vore getree en wil amper die hele saak oorneem. Dit is egter nie sy nie en so ontwikkel die storie dat haar karakter uiteindelik sterker is as die bra wat sy dra.

Mens besef duidelik watter bra die meeste reaksie uitlok en so gaan die storie voort in die vorm van ’n baie vermaaklike Kabaret. Hoekom? want dis pret!

Michelle het beslis die regte stem hiervoor en mens besef nie aldag hoeveel talent daar onder in Afrikaanse akteurs skuil en hoe veelsydig hulle is nie. Kortom, daar was nie ’n enkele persoon in die gehoor wat nie beïndruk was deur haar lieflike sterk stem nie.

Die aanbieding was in Afrikaans en Engels en sodanig dat die Engelssprekendes in die gehoor dit heeltemal goed kon volg.

Meer dames moet asseblief 'n poging aanwend om hierdie vertonings wat spesiaal vir hulle gereël word te ondersteun. Alhoewel die bywoning nie sleg was nie, was daar nog heelwat plek beskikbaar. Jy wat nie daar was nie het baie wat jy met jou vriendinne kon deel gemis.

























Slegs deur die ondersteuning van die aanbiedinge by die KunsteGrot kan daar verseker word dat plaaslike kunstenaars van gehalte steeds die moeite sal doen om ook by die Thabazimbi KunsteGrot te kom optree.

Kaartjies is goedkoper as wat jy vir die vertonings in die stad gaan betaal en boonop kan die stad se teaters nie die intimiteit van die KunsteGrot weergee nie.

Die volgende aanbieding by die KunsteGrot is “Koebaai, Koos . . . Koebaai” op 5 September 2019, ’n huldeblyk aan Koos du Plessis wat ons steeds inspireer. Sien ook die berig wat binnekort geplaas sal word.