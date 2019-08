Bekende wildvanger van Vaalwater sterf in helikopter ongeluk

Die bekende wildvanger en helikopter vlieënier, Coena Smit (69) – heel regs op foto bo – het Dinsdag 30 Julie gesterf toe sy helikopter in die Alldays-omgewing neergestort het terwyl hy en ’n passasier besig was om wild vir ’n kliënt te vang.

Die twee insittendes was in ’n Bell-47 toe die ongeluk gebeur het nadat die enjin vermoedelik uitgesny het. Die helikopter het heeltemal uitgebrand nadat dit na inpak aan die brand geraak het.

Die passasier het daarin geslaag om homself uit die wrak te bevry voordat die helikopter begin brand het. Hy is in die Polokwane Hospitaal opgeneem waar hy in ’n bestendige toestand verkeer.

Volgens Coena se een seun het sy pa ernstige interne bloeding tydens die ongeluk opgedoen.

Coena, wat Waterberg Wildvangdienste vanaf Vaalwater bedryf het, sou Desember vanjaar sy 70ste verjaarsdag vier. Hy was steeds aktief in die wildbedryf betrokke en buiten dit was hy bekend daarvoor dat hy sy helikopter en homself as vlieënier altyd beskikbaar gestel het, sou die dienste van ’n helikopter verlang word.

Kwêvoël het sowat 20 jaar gelede berig hoe Coena met sy helikopter, nadat ’n bank op Vaalwater beroof is, die polisie bygestaan het en die rowers opgespoor en gevolg het totdat hulle naby Thabazimbi in hegtenis geneem is.

Nuwer berigte wys ook daarop hoe hy ingespring het om gaste by ’n wildplaas uit die vloedwater te red tydens 2014 toe die Mogol rivier invloed afgekom het.

In die wildbedryf word hy gereken as ’n legende met sy vaardigheid om wild aan te keer asook sy bereidwilligheid om nie te skroom om ’n helpende hand te verleen nie.

Coena sal beslis gemis word, nie net in hierdie bedryf waar hy homself onderskei het nie, maar ook as mensliewende persoon wat altyd bereid was om meer as wat gevra word te lewer.

Hy word oorleef deur sy drie seuns, Janco, Ola en Coena jr.