Wenners van Medhof Baba-en Kleuter Kompetisie by Skou aangewys

Die tyd het aangebreek vir die jaarlikse Thabazimbi Skou se Baba-en Kleuter Foto-Gala wanneer die wenners die rooi tapyt Saterdag 27 Julie vanaf 09:30 in die Trollope Saal sal betree.

Die Kompetisie word deur Medhof Apteek aangebied en foto’s vir inskrywings is deur Mari Engelbrecht in Medhof Apteek in Thabazimbi geneem.

Die tema vir die kompetisie was die “OSCARS” en aan oorspronklikheid het dit nie ontbreek nie.

Die wenners word uit verskillende kategorieë tussen die ouderdomme 0 tot 5 jaar aangewys. Die afnsy datum van ouderdomme is 27 Julie Saterdag 2019.

Soos gewoonlik is daar talle ongelooflike pryse in die vorm van nuttige geskenkpakke wat deur die borge van die kompetisie, hoofsaaklik verskaffers van Bibs & Babes Boutique en Medhof Apteek, geskenk word. Die ander borge is firma’s buite Thabazimbi en die foto-inskrywings is aan hierdie borge voorgelê om die kategoriewenners van die kompetisie aan te wys.

Tydens die prysuitdeling is daar heelparty gelukkige trekkings, ’n talentkompetisie en selfs ’n kompetisie-dans vir Ouma en Oupa, met of sonder die kleinkinders.

Vir die eerste keer word al die inskrywings wat aan die kompetisie deelneem nou in Kwêvoël geplaas.

Alea van der Merwe

Aliyah Fernandes

Ava Fisher

Brady Celliers

Carli-Ann Pretorius

Diané Jooste

Francois Steyn

Hananja Lombaard

JG Trichardt

Jurgens Pieterse

Leah Nel

Leané Trichardt

Linda Reinecke

Lucian Booysen

Matthew van Niekerk

Mia Beyers

Mia Olivier

Michaela du Plessis

Miched de Lange

Mieke Hugo

Mienke Heydenrych

Mikael Fernandes

Zahné Janse van Rensburg

Oregolele Mothupi

Seth Richards

Tiamé Strydom

Welri Janse van Rensburg

Kom kuier saam en kyk hoe jou gunsteling baba of kleuter gevaar het. Dalk slaan jy of jou kind ook nog iets in die gelukkige trekking los.

Abigail Hunter

Amoré Viljoen

Amylee Wolvaardt

Behati du Toit

Cherize Gildenhuys

Christelle Brits

Dries Reinecke

Duncan Swanepoel

Elzené van Rooyen

FJ Munnik

Gillian Gildenhuys

Jakobus Peacock

Jeanney Chabane

Jessica Chabane

Juanre Meyer

Juwan van der Merwe

Keanu Steyn

Leamy van der Merwe

Lounelle du Plessis

Lynné Botha

Malia Hermann

Markus Lombaard

Melandri du Plessis

Miané Heydenrych

Mi-Anke Balani

Mieke Oosthuizen

Owen Cronje

Robert du Plessis

Rubé Botha

Stefan du Preez

Suné Nortier

Thea Penzhorn

Zara Fernandes

Zander_Lottering

Zeané Munnik