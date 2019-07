Toetsbestuur die Steed 5E dubbelkajuit nou by GWM Rustenburg

GWM het sy debuut in Suid-Afrika reeds in 2007 gemaak en het oor die afgelope 12 jaar die GWM kenteken uitgebrei met hulle hoogs bekostigbare en kwaliteit modelle.

Net soos GWM gegroei het, het hulle modelreekse ook uitgebrei.

GWM Rustenburg bied jou die Haval Steed 5E dubbelkajuitbakkies vir ongeëwenaarde waarde, gerief en gehalte

Haval Steed 5E

beskikbaar vanaf R219 900 (BTW ingesluit)

Skakel ons gerus by (014) 592 0973 om die model van jou keuse te toestbestuur by ons agentskap te

Kerkstraat 79 Rustenburg

Steed 5E – Taai en sterk vir jou gerief

Die GWM legende van taai en sterk bakkies leef voort met die Steed 5E bakkie se opgegradeerde voorkoms en dramaties herontwerpte binneruim met moderne geriefstoevoegings in twee vlakke van stoffering om van te kies. As jou alles-in-een reisgenoot, sal die 5E jou nie teleurstel nie indien jy opsoek is na ’n dubbelkajuit ontspanningsvoertuig wat uitsonderlike waarde en kwaliteit teen ’n baie bekostigbare prys bied.

Die 5E se robuuste voorkoms bied jou ’n voorbuffer met geïntegreerde misligte en ’n honger laer-luginlaat met chroom afwerking aan beide kante. Die smal sierrooster met die donker hoofligte en draailigte, wat ook ’n segment het in die kant-spieëls, rond die gesofistikeerde aansig verder af.

Die Steed 5E is beskikbaar in verskeie populêre kleure asook met misligte voor en agter vir swak sig-toestande, 16 duim allooi-wiele asook ’n lugversorger en kragstuur as standaard toerusting. Die Xscape, die vlagskip in die modelreeks, bied ook verder fabriek geïnstalleerde kanttrappies en ’n rolstaaf.

Met die avontuurlustige reisiger in gedagte wat daarvan hou om die wêreld in gerief saam met die familie en vriende te verken, is daar spesiale ingeboude veiligheidskenmerke soos die dubbele lugsakke vir die voorste insittendes asook ABS-remme met noodrem-fasiliteit (EBD). Kinderslotte op die agterdeure is ook standaard. Die Xscape beskik ook oor outomatiese banddruk monitering asook outomatiese truspieël domping.







Sentrale sluiting sowel as ’n immobiliseerder tel ook onder die standaard toerusting.

Die Steed 5E is beskikbaar met twee kragbronne naamlik GMW se beproefde 2,4 liter (4G69) vier-silinder petrolaangedrewe enjin wat 93kW lewer teen 200Nm wringkrag, gekoppel met ’n vyfgang handratkas en aandrywing deur die agterwiele. Die enjin se brandstofgebruik is 10,7 liter/100km op die gekombineerde gebruiksiklus.

Vir diegene wat ’n diesel verkies is daar GWM se 2 liter VGT dieselkragbron wat 10,5 kW en 305 Nm wringkrag lewer. Dié is gekoppel met ’n sesgang handrat en lewer die lae brandstofgebruik van slegs 8,3 liter/100km.

Xscape modelle het die bygevoegde gerief van ’n agter differensiaalslot op die ewenaar.

Die kajuit afwerking is beskikbaar in twee spesifikasies naamlik die SX wat klimaatbeheer, radio met USB/Aux ondersteuning, afstandbeheerde klank beheer, elektriese vensters/spieëls, verhitte agterruit en verstelbare stuurwiel posisies insluit. Die Xscape modelle sluit ook addisioneel leer bekleedsel, raakskerm klankbeheer asook Bluetooth en SD-kaart funksies in.

Al die Steed 5E modelle word ondersteun deur GWM se omvattende 5-jaar/100 000 km waarborg met 5-jaar/24 uur padbystand en sluit ook ’n 3-jaar/45 000 diensplan in.

Pryse wissel vanaf R219 900 (BTW ingesluit) vir die Steed 5E 2.4 SX 4×2 tot R279 900 (BTW ingesluit) vir die Steed 5E 2.0 VGT XSCAPE 4X2.