Kaap bibber-koud en sopnat

Kaapstad se mense beleef vandag ’n yskoue en nat wintersdag met twee kouefronte wat vanaf vroegoggend die Westelike Kaapse kus bereik het met die verwagting dat sneeu, so diep as 20cm oor Suid-Afrika en Lesotho sal val.

Wydverspreide sneeu neerslae is verwag op die meeste berge in die suid-westelike gedeeltes van die Kaap teen etenstyd, met die swaarste neerlae wat vir die Sutherland omgewing voorspel is.

Die Suidelike en Westelike gedeeltes van die land sal die ergste deur die twee koue fronte getref word met drastiese temperatuurdalings sowel as winderige en nat toestande, gepaard met sneeu.

Die sterk winde sal ook na die binnelandse Karoo gebied, waar daar ook ’n groot brandgevaar is, uitbrei

Sneeu sal ook teen vanmiddag oor die Oos-Kaapse gebiede begin val en ook uitbrei na die Sneeuberg en die suidelike Drakensberge.

Alhoewel Johannesburg vanoggend met temperature van minus 1ºC te doen gehad het, sal die effek van die koue fronte sy aanslag op die gebied teen moreoggend wys.

Vir Thabazimbi word sonskynweer voorspel met lae oggend-temperature wat in die omgewing van 0ºC gaan draai en maksimum-dag-temperature van tussen 22ºC en 27ºC. Warmer weer behoort vanaf Maandag in te tree.

Lokfoto: Kaapstad gesien vanaf Vredenhoek om 15:23 Dinsdag 23 Julie 2019