65ste Thabazimbi Skou op hande

Vanjaar se Skou beloof weereens as vertoonvenster van ons omgewing se besighede aan die inwoners en besoekers om te wys waaroor die Thabazimbi Bosveld nou eintlik gaan.

Landbou vorm een van die drie hoofbedrywe waarom die dorp en distrik se ekonomie draai. Die ander twee is mynbou en toerisme, met toerisme wat nog redelik in sy beginnerskoene staan om die uitdaging te aanvaar wat hierdie diverse industrie stel.

Die skou word vanjaar vanaf Donderdag 25 Julie tot Saterdag 27 Julie aangebied.

Met landbou sekerlik een van die hoofkomponente van die Thabazimbi Skou sal daar weereens topgehalte beeste op die Skou ten toon gestel word.

Nywerheid maak ook ’n groot deel van die skou uit met talle motorhandelsmerke en vervaardigers van plaasimplemente wat hulle ware sal uitstal.

Hierdie is dan ook die ideale geleentheid om aan die jong kinders te wys hoe lyk die koei wat die melk verskaf aan die ontbyttafel asook daai lekker wors en steaks wat pa so lief is om op die braaivleisvuur te braai. Gaan maak gerus ’n draai by die stalle en besigtig hierdie diere van naderby.

Hopelik sal die hoenderboere ook hul spog hoenders kan uitstal met geen voëlsiektes wat hoender-telers van buite Thabazimbi van die skou sal weerhou nie.

Maak daar ook ’n draai en wys aan die jonger geslag hoe ’n spog-haan se mooi pronkvere lyk.

Die kleinspan sal goed besig gehou word met die mallemeule, springkastele en allerhande stalletjies wat ouers dalk sal mal maak. Buiten die kindervermaak is daar genoeg eetgoed soos spookasem, chips en worsrolletjies sodat ma nie nog nodig het om by die huis te staan en kos mak nie.

Vir aandete vat gerus maar ’n wegneem-ete waar jy rustig by die huis kan ontspan na al die gelopery deur die stalletjies. Anders kan jy rustig in die Biertuin ’n drankie drink terwyl jy sommer die vermaak daar geniet.

So van vermaak gepraat: Vanjaar maak vier top-kunstenaars hulle buiging by die Thabazimbi Skou.

Elandré wat beslis die meisies se hartsnare sal roer, is eerste op die spyskaart vir Vrydagaand. Sorg dat jy reeds teen 16:30 daar is om sommer die kroning van vanjaar se Mej Thabazimbi by te woon. Beide hierdie aanbiedinge sal in die Trollope saal plaasvind.

Elandré

Liza Bronner

Juan Boucher

Ricus Nel

Ricus Nel en Liza Bronner is twee opwindende kunstenaars wat Saterdagaand om 19:00 skougangers in die Trollope saal sal vermaak en hulle word gevolg om 20:00 deur die minlike Juan Boucher.

Saterdagoggend om 09:30 is dit tyd vir al die mammas en pappas, ouma’s en oupas om te kyk wie die wenners is van die Medhof Apteek Baba- en Kleuterkompetisie. Dit word ook in die Trollope saal aangebied en bring sommer die res van die gesin saam want daar gaan heelwat vermaak vir die kinders wees, veral as oom Tinus met sy kitaar ook op die verhoog klim.

En Oupa, jy en ouma, of wie jy ook al vir ’n dansmaat kies (al is dit jou kleinkind wat aan die kompetisie deelgeneem het) kan dalk kwalifiseer om ’n prys of wat los te slaan.

Donderdag vind die beoordeling van alle beesrasse plaas met die amptelike opening van die skou om 10:00 die oggend. Dit word om 11:00 gevolg deur ’n wildsveiling wat heelwat belangstelling onder wildboere geniet. Kom loer gerus in en sien hoe behendig die afslaer en sy spotters is om die veiling vlot te laat verloop. Dalk gaan jy in die begin nie so mooi hoor wat die man so vinnig praat nie, moet net nie jou hand opsteek terwyl daar gebie word nie. Nou-nou sit jy opgeskeep met ’n blouwildebees waaroor vroulief nie die biltong-potensiaal van kan raaksien nie.

Vanaf Donderdag tot Saterdag open die hekke om 07:00.

Vir meer inligting kontak die skoukantoor by 087 151 1837.