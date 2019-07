Vyf van Thabazimbi kry Protea Kleure vir Boogskiet

Thabazimbi Boogskietklub het vanjaar die besondere prestasie behaal dat vyf van hulle lede Protea Kleure tydens die Field Kampioenskappe in die sportsoort ontvang het.

Die Protea Kleure is op 22 Junie tydens ’n funksie by die Ultimate Aim sportkompleks in Pretoria aan die skuts oorhandig.

Twee volwasse lede het in die kategorie Adult Female Bowhunter Unlimited (AFBU) deelgeneem. Hulle is Bianca Kleynhans, onderwyseres verbonde aan Hoërskool Frikkie Meyer en Mathilda Broekhuizen. Om te kwalifiseer moes die dames in die senior afdeling afstande van tot 80 jaart, met slegs ’n merker tot op 60 jaart, skiet. Op hierdie ver afstande is die skut se skatvermoë van die uiterste belang.

Twee leerlinge en een leerkrag van Hoërskool Frikkie Meyer het hulle Protea Kleure in Boogskiet ontvang. Hulle is op die foto van links Kruger van Zyl, Bianca Kleynhans (leerkrag) en Selkirk von Wielligh.

Die drie hoërskoolleerlinge wat ook vir hul Protea kleure gekwalifiseer het, was Selkirk von Wielligh (16) en Kruger van Zyl (15), beide leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer, wat in die junior Bowhunter afdeling (Pennetjies: Slegs 5 pennetjies word toegelaat op afstande van 5 tot 50 jaart) deelgeneem het, asook Dané Bylieveldt van Botswana Boogskiet – Gabarone-klub (Hogs Archery Club) wat by die Thabazimbi Booskietklub geaffilieer is. Dané is ’n tuisskool student wat deur haar pa, Gerhard Bylieveldt, afgerig word.

Die Protea Span het sedert die afgelope naweek vanaf 29 Junie tot 2 Julie aan die ARFAC 2019 (African Regional Archery Competition) in Lusaka, Zambië, deelgeneem.

Thabazimbi Boogskietklub lede wat Protea Kleure ontvang het, is op die foto van links voor: Mathilda Broekhuizen en Dané Bylieveldt. Agter: Kruger van Zyl, Bianca Kleynhans en Selkirk von Wielligh.

Tydens hierdie kampioenskappe sal deelnemers ’n Field rondte, ’n Hunters rondte en ’n 3-D Diere rondte skiet.

’n Groep van 15 ondersteuners, wat 10 skuts insluit, is na Lusaka vir die kompetisie. Hierdie internasionale kompetisie skep dan ook die platform on te kwalifiseer om aan die Internasionale Kompetisie in gedurende 2020, wat in Estonia, Europa, aangebied word, deel te neem.

Die volledige uitslae van die kompetisie sal gepubliseer word sodra dit beskikbaar is.

Die Proteaspan wat die afgelope naweek aan die ARFAC 2019 in Lusaka, Zambië, deelgeneem het.