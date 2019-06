Besige Vadersdag by Khaya Kwa

Die eerste groot funksie wat deur Khaya Kwa, nou onder nuwe eienaarskap, aangepak is, was ‘n Vadersdagete wat hulle Sondag 16 Junie aangebied het. Die dag is goed ondersteun deur gesinne wat saam met die vaders die heerlike eisbein op die spyskaart kom geniet het en sommige gaste wat net die heerlike Sondagoggend en middag saam geniet het.

Met die aankoms was daar 'n sjerrietafel om die laaste koeligheid van die oggend te laat verdwyn en elke vader het dan ook 'n klein geskenkie saam met hul ete ontvang.





















Khaya Kwa, geleë regoor die ingang na Marakele Nasionale Park, met sy lieflike uitsig oor die Kransberge in die rustige Thabazimbi Bosveld kyk uit oor ’n privaat natuurreservaat met wild soos kameelperde, blouwildebeeste, koedoes, rooibokke en vlakvarke wat gereeld ’n draai by die voerplek direk langs die restaurant kom maak.

Navrae: Marco – 072 675 0937 of Christo – 066 2201 1269