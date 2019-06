Langnaweekslagting op paaie: Hoogste in Limpopo

’n Totaal van 42 mense is die afgelope langnaweek dood in motorongelukke op Limpopo se paaie. In een ongeluk is al die 24 insittendes van ‘’n minitaxi-bus, die bestuurder ingesluit, dood toe die voertuig op ’n skerp draai met ’n bus gebots het.

Die ongeluk het op die R81 in Maphalle in die Mopani gebied gebeur. Die taxi was vol jeugdiges gelaai wat huiswaarts gekeer het na Jeugdagvieringe en was na bewering met tien passasiers oorlaai. Al die persone is op die toneel dood verklaar.

Steeds in Limpopo het ses mense onherkenbaar verbrand nadat twee voertuie naby die Dingamazi nedersetting vroeg Saterdagoggend in ’n kop-aan-kop botsing betrokke was en die een voertuig aan die brand geslaan het. Nog twee mense is Saterdag dood en sowat 80 beseer in ’n botsing tussen ’n bus, ’n bakkie en ’n sportnutsvoertuig op die pad tussen Letsitele en Gravelotte.

Vrydag het ses mense in Mpumalanga, waaronder drie kinders, gesterf in ’n ongeluk op die R544 naby Verena.

Volgens die Limpopo Vervoer, Gemeenskaps en Veiligheid Departement se Joël Seabi, sal daar afgereken word met mense wat hulle nie by verkeersreëls hou nie. Hy het ook ’n beroep op padgebruikers gedoen om hul by verkeerswette te hou. Hoë spoed, verbysteek op ’n sperstreep en oorbelaaide voertuie sal onder streng wetstoepassing deurloop.

Lokfoto: ER24