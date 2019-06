Boland en Bosveld ontmoet by Wynveiling

Tydens die suksesvolle Wynproe en Wynveiling wat Hoërskool Frikkie Meyer Donderdag 6 Junie aangebied het, het die Bolandse wyne en die inwoners van die Thabazimbi Bosveld weereens hegte bande gesmee.

Sowat 200 gaste en personeel van Hoërskool Frikkie Meyer het die aand in die Trollope Saal op die Thabazimbi Skouterrein saamgetrek waar Ninette de Aguiar, die skool se Openbare Skakelbeampte en haar span, gereed gestaan het met ’n pragtige onthaal met voortreflike kos – gereed vir die aand se verrigtinge.

Die veiling is voorafgegaan met ’n wynproe wat deur Maryann van KWV, as hoofborg, aangebied is.

Alhoewel wyn hoog op die aand se agenda was, kon gaste ook die boetiek Gin wat deur Engela Botha verskaf is proe.

Boetiek, of Kraft Bier en Gin is deesdae hoog op die lys van fynproewers en ’n hele paar boetiek brouery en distilleerders het orals oor die land opgespring.

Die spyskaart was uit die boonste rakke en met ouers wat ingespring het om die spyseniering te doen het alles klop-disselboom verloop. Hier moet spesiale dank aan Ilna Schutte vir haar voortreflike pampoensop voorgereg en Mariette de Koker vir die uitstekende spyskaart gebring word.

Toks van der Linde het as gaskunstenaar ’n tikkie warmte aan die winterkoue verleen terwyl Carlo Vos as afslaer sy man tydens die veiling volgestaan het.

Die wyne het ook, buiten KWV se voortreflike wyne, verskeie landgoedwyne van die Boland ingesluit. Die veiling was ook nie beperk tot slegs wyn nie, maar boetiek bier en gin het ook onder die hamer gekom.

































’n Spesiale woord van dank is oorgedra aan John en Etresia Keyser van Greatland Safari’s wat huisvesting aan die besoekers verskaf het.

Ander borge wat bygestaan het met kontant donasies of hulp het ingesluit , Scott Denton, Harm Schutte, Skobol Swanepoel en Cathy Basson asook die personeel van Hoërskool Frikkie Meyer.

























































































Met hierdie tweede hoogs geslaagde Wynveiling agter die rug, kan ’n mens aanvaar dat dit as ’n jaarlikse instelling, as deel van een van Hoërskool Frikkie Meyer se fondsinsamelingsprojekte, net sal groei.