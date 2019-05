Keelvol genoeglik met hope vermaak

Keelvol, die toneelstuk wat onlangs by die KunsteGrot op Thabazimbi op die planke gebring is, het die gehoor beslis vermaak en sommer ook bietjie laat nadink om jou drome voortdurend na te streef.

Rita Volschenk van die KunsteGrot saam met Je-ani en Germandt Geldenhuys, onderskeidelik Mariette Labuschagne en Dirk Havenga in Keelvol.

Germandt Geldenhuys en Je-ani Swiegelaar, beter bekend as Louis Koster en Suster Naomi Ferreira in die sepie Binnelanders, tree in Keelvol op as Dirk Havenga, die nuwe musiekonderwyser op die dorp en Mariette Labuschagne wat in ’n boekwinkel werk.

Mariette se droom is ’n loopbaan op die verhoog. Dirk het na die platteland geskuif na ’n onsuksesvolle loopbaan as musikant in die stad. Gaan die twee oor die weg kom of gaan dalk daar iets positiefs uit hierdie soortvan gedwonge samevoeging kom.

Hulle stel nie teleur nie en met uitstekende regie en die speelvernuf van hierdie twee akteurs word Keelvol in ’n produksie omskep wat die belofte nagekom het om die gehoor se ore, lagspiere, traankliere en harte aan te raak.

Talle mense uit die gehoor het tou gestaan om foto’s van hulle met die akteurs af te neem om vir die familie en vriende te wys.

Die applous vanuit die gehoor het dan ook getuig dat daar heelwat aanhangers van Binnelanders was wat hul ikone in dié sepie van nader wou leer ken. Niemand is teleurgesteld daar weg nie.

Beide akteurs is uitstekende musikante en na die eerste paar woorde wat gesing word besef jy dat hierdie geen “Lip-sync” is nie, maar die ware jakob. Dis waar mens dan ook besef dat Sonja Heroldt se Jantjie baie meer om die lyf het as net Katreintjie wat haar verlange uitspreek dat hy asseblief weer huis-toe kom. Die mense wat nie daar was nie het grootliks uitgemis op een van die beste klein musiek/verhoog-produksies op die Afrikaanse Kunstekalender.

Fotobyskrif – Lokfoto heel bo: Lekker saam toneel gekyk, van links Elsa Viljoen, Valerie Strydom, Annatjie Potgieter en Debbie Viljoen.