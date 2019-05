Skemerson – Man se stryd teen Angs en Depressie

Dit is weer fliektyd by die KunsteGrot en hierdie komende naweek is dit die beurt van die sielroerende Skemerson wat ’n sterk boodskap dra oor angs en depressie, geestestoestande wat jou onverwags kan oorval.

Skemerson, geskryf deur Pietie Beyers wat ook die hoofrol in die fliek vertolk, is ’n weergawe van sy eie ervaring met die stryd teen depressie en dat jy nie ver hoef te soek vir hulp nie.

Onder die direksie van Phillip Rademeyer, word daar gekyk na ’n mediese dokter, Sella, wat voel dat hy aanleiding gegee het tot sy ma se dood met ‘n verkeerde voorskrif van medikasie.

Sy geheue is ietwat deurmekaar en hy kan nie mooi onthou wat gebeur het nie. Sover dit hom aangaan is hy skuldig aan moord en is hy bereid om daarvoor te sterf deur homself vanaf die hoë Bloukransbrug te werp.

Sy suster besef daar is fout toe hy nie sy foon beantwoord nie, maar op die ou einde was dit twee ander vroue, ’n ma, gespeel deur Elize Cawoo, en dogter, Emma gespeel deur Anneke Weidemann, wat hy op die brug ontmoet. ’n Ontmoeting wat in een naweek al drie se lewens vir altyd verander.

Wees maar voorbereid en vat genoeg sneedoekies saam.

Die fliek is nie geskik vir jong kinders nie en dra ’n 10-12 PG ouderdomsbeperking.

Die eerste vertoning is Vrydagaand 17 Mei om 19:00 en dit word weer Saterdag 18 Mei om 10:30 vertoon.

Toegang is R50 per persoon en pak maar gerus daardie piekniekmandjies in vir ’n gesellige aand se kuier.