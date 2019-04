New Zealand onttroon Afrikaans as die seksieste aksent

Big 7 Travel, wat mense aanmoedig om nuwe plekke wêreldwyd te besoek, het ’n opname onder hul lesers gemaak om uit vyftig lande en sowat 7 000 tale, die wêreld se seksieste aksent vir 2019 aan te wys.

Afrikaans wat voorheen die kroon hiervoor gedra het, is deur die New Zealanders se aksent onttroon wat nou reisigers se koppe laat draai.

Suid-Afrika se Afrikaanse aksent beklee steeds die tweedeplek en volgens Big 7 Travel is dit baie populêr by mense regoor die wêreld danksy sy unieke resonasie (tone) en Saffa-slang – Dit staan vir Suid-Afrikaanse slang wat unieke woorde en uitdrukkings bevat eie aan Suid-Afrika soos “Sharp-sharp bru!”, braai en local is lekker.

Heel onder aan die lys was die Kroatiese aksent met die New Yorkers wat op nommer 44 gaan draai het.

Selfs die Queen se eie Brits het maar 12de plek ingeneem, met hulle voormalige kolonie, Zimbabwe wat 20ste plek ingeneem het.