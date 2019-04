Motorfietsryer beseer in botsing met bakkie

’n Afleweringsman op ’n motorfiets is beseer nadat sy motorfiets in ’n botsing met ’n bakkie betrokke was.

Die ongeluk het Maandag 22 April gedurende etenstyd op die hoek van Agtstelaan en Tambotiestraat in Thabazimbi gebeur terwyl die man besig was om pizza’s af te lewer.

Die motorfiets het die bakkie op die sy getref, die man is van die motorfiets afgeslinger en het ’n paar meter vanaf die ongelukstoneel in die straat geval.

Nooddienste was op die toneel en die man is vir waarneming na die hospitaal geneem.

Niemand anders is in die ongeluk beseer nie.