Oud-onderwyser ernstig beseer in trekker-ongeluk

’n Oud-onderwyser van Hoërskool Frikkie Meyer is die afgelope week ernstig beseer toe hy onder die agterwiel van ’n trekker beland het.

Evert Kleynhans wat Maandagoggend ernstig in ‘n trekker ongeluk beseer is. Sy

Die ongeluk het Maandagoggend 15 April gebeur terwyl Evert Kleynhans, oud-tegniese-onderwyser by Hoërskool Frikkie Meyer, besig was om voersaad met sy trekker op die egpaar se plaas by Mooivallei te plant.

Die ongeluk het vermoedelik tussen 10:00 en 11:00 die oggend gebeur nadat hy van die trekker afgeklim het om te kyk of die planter reg werk. Die trekker het onverwags vorentoe begin beweeg en in sy poging om beheer oor die trekker te neem het hy op ’n manier met sy regtersy onder die regter agterwiel beland.

In die proses is die wiel oor die regterkant van sy borskas waar al die ribbebene, sowel as die borsbeen gebreek is. Sy regterlong is erg gekneus en met die breek van die borsbeen het sy hart ’n harde stamp opgedoen.

Een van sy rugwerwels is ook tydens die voorval gebreek.

Evert, wat tydens die voorval alleen op die plaas was, was steeds by sy bewussyn en het kop gehou deur te besef dat hy nie daar kan bly lê nie.

Hy het daarin geslaag om weer op die trekker te klim en het huis-toe gery om hulp te ontbied.

Hy het sy ou vriend en kollega, Gerhard Schoeman, gebel wat toe verder vir bystand gereël het. Gerhard se seun is betrokke by die ambulansdienste en ’n ambulans is onmiddellik ontbied om hulp aan Evert te verleen.

Die erg beseerde Evert is na die Mediclinic Hospitaal in Thabazimbi vervoer van waar hy, nadat hy gestabiliseer is, na die Unitas Hospitaal in Pretoria oorgeplaas en in die hoësorg-eenheid opgeneem is.

Volgens sy eggenote, Monica, is Evert se toestand kritiek maar stabiel.

Tans is dit nie bekend of hy reeds operasies ondergaan het en of daar enige operasies geskeduleer is nie.