Moontlikheid vir geen beurtkrag vir die res van die week

Eskom het die naweek kennis gegee dat die moontlikheid bestaan dat daar geen beurtkrag vir die res van die week sal wees nie.

Ingevolge kennisgewings wat Saterdag en Sondag aan die Thabazimbi Munisipaliteit uitgereik is, is genoem dat geen beurtkrag van toepassing sal wees vir Sondag 24 Maart en dat dit ook heel moontlik nie van toepassing vir die res van die week sal wees nie.

Hierdie aankondiging is gedoen nadat vyf opwekkingseenhede, wat van lyn af was, weer sedert Vrydag krag aan die netwerk begin lewer het.

Die voorraad diesel- en water-reserwes is ook sodanig aangevul dat dit genoegsaam vir die hele week sal wees.

Kraginvoer vanaf Mosambiek, wat van die netwerk af was nadat die tifoon Idia verwoesting in Mosambiek en omliggende lande gesaai het, is opgestoot na 850MW met die inwerkingstelling van een van die twee krag-toevoerlyne.

In die kennisgewing word ook genoem dat die ander krag-toevoerlyn sodanig deur die tifoon beskadig is dat dit verskeie maande sal duur voordat toevoer met hierdie lyn weer hervat sal kan word.

Nog vier opwekkingseenhede sou deur die loop van Sondag ook weer krag tot die netwerk kon lewer.

’n Beroep word steeds op verbruikers gedoen om krag spaarsaam te gebruik en om geysers en nie-noodsaaklike elektriese toerusting af te skakel om die aanvraag te beperk.