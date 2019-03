Vlugverbod op alle Boeing 737 Max vliegtuie

Die Amerikaanse Federale Lugvaartowerheid (FAA) het ’n vlugverbod op alle Boeing 737 Max 8 en 9 vliegtuie geplaas na laas Sondag se noodlottige ongeluk van ’n Etiopiese Lugdiens Boeing 737 Max.

Boeing het hiermee saam ’n totale vliegverbod op al hulle Boeing 737 Max vliegtuie geplaas.

Al die 157 insittendes, verteenwoordigend van 35 lande, is dood in die ongeluk wat sowat ses minute na opstyging vanaf Addis Ababa plaasgevind het toe die vliegtuig vermoedelik sonder rede skielik in ’n duikvlug beland en ’n krater nagelaat het waar dit die grond getref het.

Hierdie is die tweede noodlottige ongeluk, onder soortgelyke omstandighede, van dieselfde reeks vliegtuie binne vyf maande.

Comair in Suid-Afrika, het onmiddellik na die onlangse ongeluk besluit om ’n vliegverbod op al sy Boeing 737 Max vliegtuie, wat onder die British Airway vaandel vlieg, te plaas.

Dit volg kort op die hake van die verbod deur die Singapoer lugowerheid om alle vlug van Boeing 737 Max vliegtuie na en vanaf Singapoer te verbied.

Die verbod op Boeing 737 Max vlugte is deur Boeing sowel as die Amerikaanse Federale Lugvaartowerheid uitgestel totdat sekere ooreenkomste, insluitend satelliet data asook data verkry vanaf die ongelukstoneel, tussen hierdie ongeluk en die Lion Air jet waarin 189 gesterf het, uitgewys is.

Probleme met die outomatiese vlugstabilisering was waarskynlik een van die probleme wat ondervind is.

Waarnemers het ook daarop uitgewys dat met die nuwe tegnologie betrokke by die rekenaar ondersteunde vlieghulpmiddels, daar minder staatgemaak word op die fisiese vlieg van vliegtuie deur vlieëniers.

Hierby ingesluit is die verslae deur ten minste vier Amerikaanse Boeing 737 Max vlieëniers, wat na die Lion Air-jet ongeluk ingedien is, dat hulle soortgelyke probleme gedurende vlug ondervind het.

Volgens die FAA is daar sedert die Lion Air-jet ongeluk aan die programmatuur gewerk om die probleem uit te skakel en dat die opgradering hiervan op alle Boeing 737 Max vliegtuie teen die helfte van April vanjaar voltooi sal wees.

Intussen het ’n ondersoekspan in Frankryk die ondersoek na die laaste 737 ongeluk se “Black box” oorgeneem in ’n poging om die rede vir die ongeluk vas te stel.