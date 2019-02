Top-10 Atletiekbyeenkoms by TUKS

Hoërskool Frikkie Meyer was een van 72 skole waarvan atlete uitgenooi is na die Tuks Top-10 Byeenkoms wat by die LC de Villiers Sportterrein by die Universiteit van Pretoria aangebied is.

Tydens die byeenkoms word prestasie gemeet aan die Absa Puntelys. Op grond van hierdie prestasie word die atlete ingedeel op die Top-10 tabel.

Hoërskool Frikkie Meyer het 24 atlete vir die byeenkoms ingeskryf en het deel uitgemaak van die 1389 atlete wat in 125 spanne aan die byeenkoms deelgeneem het.

Die volgende atlete van HFM het 800 of meer punte op die Absa punteskaal verwerf:

David Mokoekna So/14 Verspring (5,03m – 809 punte)

Junior Mkhabela So/17 100m (11,42 sek – 812 punte)

Lené Lategan Do/14 Spiesgooi (30,11m – 811 Punte)

Kayla van der Merwe Do/17 Gewigstoot (12,20m – 828 punte)

Chenelle Fouché Do/14 Skyfwerp (29,75m – 852 punte)

Fanie Swanepoel So/16 800m (02:03:90 – 871 punte)

Lefoko Mokwena So/14 200m (24,33 sekondes – 933 punte)

Die finale plasing van die atlete volgens hulle prestasie is nog nie ontvang nie.